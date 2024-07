La Airef tacha de "optimistas" las previsiones económicas del Gobierno y alerta de que el gasto público superará lo aconsejado en 2024

La Airef cree que las previsiones económicas que ha elaborado el Gobierno para los próximos tres años son "optimistas" y advierte a Hacienda de que el conjunto de las administraciones públicas gastará más de lo que le permite la regla de gasto para 2024. Un punto que si bien no parece que vaya a tener consecuencias notables, pone al país en una situación más difícil para acometer el ajuste que le exigirá Bruselas en los próximos años.

Así lo ha trasladado el organismo independiente encargado de vigilar la salud de las cuentas públicas del país este miércoles en su informe sobre el cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad, deuda pública y regla de gasto para 2024.

El organismo que preside Cristina Herrero se ha sumado a la oleada de mejoras en las previsiones de crecimiento económico para este año y sitúa el avance del PIB en el 2,4%. Una cifra que va en la misma línea que el Gobierno y prácticamente todos los analistas y que se sostiene por el fuerte tirón de las exportaciones (especialmente el turismo extranjero) y el papel de la migración.

Sin embargo, las expectativas del Ejecutivo y de la autoridad fiscal se van alejando a medida que se amplía el horizonte de previsión. Para el año que viene el Ejecutivo espera un crecimiento del 2,2% que la Airef rebaja al 1,9%. Las discrepancias se acentúan todavía más en el escenario de 2026 y 2027. En estos dos años el Gobierno apuesta por un crecimiento del 2%, mientras que la Airef baja los porcentajes al 1,8 en 2026 y al 1,6% en 2027.

La raíz de esas discrepancias está en si el tirón actual de la economía es un fenómeno estructural, como opina el Ejecutivo, o es algo coyuntural. La Airef parece acercarse más a lo segundo. "Pensamos que este buen momento cíclico no se debe confundir con un cambio estructural", ha trasladado Esther Gordo, directora de la división de Análisis Económico del organismo. La autoridad fiscal no niega que pueda haber indicios, pero considera que no ha pasado el tiempo suficiente para valorarlo y advierte de los retos que afronta el país en materias como la inversión, la demografía o la productividad.

Toque de atención a las comunidades

Respecto a la situación fiscal del país, la autoridad independiente ha advertido de que existe un riesgo generalizado de que el sector público incumpla los límites de gasto fijados por la ley de estabilidad y las recomendaciones de la Comisión Europea en su paquete de primavera.

La Airef cree que tanto el Estado, como las comunidades autónomas y los ayuntamientos incumplirán el límite de aumento del gasto neto de medidas de ingresos estimado en el 2,6% para este año. En concreto, prevé que la administración central incremente sus desembolsos un 4,8%; las comunidades autónomas un 6,7% y el conjunto de las corporaciones locales un 7,3%.

En consecuencia, la autoridad fiscal ha pedido a Hacienda que lance una advertencia a las comunidades autónomas para que reconduzcan su situación. En caso de que esto sucediese, los gobierno autonómicos tendrían un plazo de un mes para presentar medidas correctoras de la situación. De no ser así, se expondrían, en última instancia, a una congelación de fondos.

En lo que respecta a la administración central, si se materializa ese incumplimiento (y todo apunta a que será así) la ley obliga al Gobierno a presentar un plan económico-financiero a las Cortes en el que se detalle cómo se va a corregir el desequilibrio. Algo que nunca ha llegado a suceder, como ha recordado la presidenta de la Airef, Cristina Herrero.

A nivel europeo, la Comisión Europea recomendó a España no aumentar el gasto neto de medidas de ingresos por encima del crecimiento a medio plazo. Una referencia que la Airef estima en el 2,6%. Se trata de una recomendación que no tiene consecuencias legales, pero la presidenta de la Airef advierte que estos incumplimientos sitúan a la administración española en un peor punto de partida para acometer los ajustes que tiene pendientes para los próximos años.