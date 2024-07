El PP aprueba una comisión en el Senado para investigar la gestión de Tezanos en el CIS y "liberarlo del deber de obediencia a Sánchez"

El PP ha hecho valer su músculo en el Senado para aprobar este miércoles la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de José Félix Tezanos al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La medida ha salido adelante con 149 votos a favor, 100 en contra y 13 abstenciones. El senador popular Joaquín Miranda de Larra ha subrayado que el objetivo de la comisión no es "poner en duda a Tezanos, que ya lo está", sino "liberar al CIS del deber de obediencia a Pedro Sánchez". Pero el PSOE ha cuestionado que esta sea intención del PP, el cual, según ha defendido el senador José Javier Izquierdo, solo promueve esta comisión para "llenar el vacío de su proyecto político".

La mañana de este miércoles mostrado de nuevo que el acuerdo histórico que alcanzaron PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solo fue una tregua momentánea. Los cuchillos volaron de nuevo en el Congreso y en el Senado. En la Cámara Baja, Sánchez ha presentado sin detallarlo el plan de 'calidad democrática' con el que pretende luchar contra los bulos y la desinformación. Y el PP, tanto en el Congreso como en el Senado, se ha esforzado en explicar que la única pretensión que esconde este plan es tapar la corrupción que le rodea.

"¿Qué tipo de regeneración democrática puede promover el 'pater familia' de la trama de los Sánchez?¿Qué plan puede proponer quien utiliza la Presidencia del Gobierno para los negocios de su mujer, quien ha suprimido y rebajado los delitos de sus socios?". Con estas palabras ha arrancado la comparecencia del senador Miranda, que a lo largo de diez minutos ha acusado al Gobierno central de socavar las instituciones y demostrar que "todo vale para mantenerse en el poder".

El pasado 21 de junio, cuando el PP avanzó su intención de impulsar esta comisión parlamentaria, la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, cargó contra Tezanos hasta afirmar que utiliza el CIS "como un instrumento de movilización para favorecer al PSOE en campaña electoral". Este miércoles Miranda ha elevado aún más el tono. "Si hay un ejemplo flagrante y más obsceno que ningún otro que de utilización de las instituciones para los fines partidistas, este es sin duda el Centro de Investigaciones Sociológicas", ha exclamado desde la tribuna de oradores de la Cámara Alta.

Acto seguido ha procedido a mencionar varios ejemplos para dejar patente que "el CIS de Tezanos no predice lo que van a votar los españoles, sino que adelanta lo que quiere el amo Sánchez que voten los ciudadanos". "Cuando Sánchez quiso eliminar a Podemos de su Gobierno, ahí apareció el CIS y cumplió con su deseo", ha arrancado Miranda antes de mencionar la desviación de las encuestas de Tezanos en las elecciones europeas del 9-J. Por último, el parlamentario se ha referido a la mayoría absoluta del PP en el Senado: "Cuando al señor Sánchez le molesta es esta cámara, de nuevo el CIS sale en su defensa y Tezanos sugiere en su revista que se podría suprimir el Senado".

El PSOE tira de "fango" para defenderse

Las críticas del PP a Tezanos tienen de nuevo lo mismo que la estrategia defensiva del PSOE, que este miércoles ha reprochado a los populares que basen su oposición en "el ruido, las mentiras y el fango". Para el senador Izquierdo, la comisión es una nueva forma de disimular que el PP carece de "un proyecto político para la mayoría social de este país". La comisión "no va a tener trabajo", ha recriminado a la bancada popular, "porque ustedes han llegado a las conclusiones, han dictado la sentencia y si pudieran impondrían la condena".

"Y aquí nos tendrán gastando el dinero de todos los españoles y haciéndonos perder el tiempo por esta forma suya de hacer oposición", ha espetado el parlamentario, y ha invitado a los senadores populares a preguntarse si "se equivocan mucho sus demóscopos" o es que son "muy malos haciendo campañas electorales".

A su juicio, el problema no es la falta de independencias del CIS, sino el "complejo de madrastra de Blancanieves" que se extiende por Génova. "El CIS no es el espejito, no tiene que decirles a ustedes que son siempre los más guapos del mundo".