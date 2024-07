El largo historial amoroso de Kylian Mbappé: la hija de Estefanía de Mónaco, Ines Rau, Lola Índigo, Ester Expósito...

El fútbol y el mundo del corazón están estrechamente relacionados entre sí. Los matrimonios de Álvaro Morata y Alice Campello, Sergio Ramos y Pilar Rubio o en su momento el de Iker Casillas y Sara Carbonero son prueba de ello.

Ahora, con la llegada de Kylian Mbappé a España por su fichaje en el Real Madrid han sido muchos los que, además de informarse sobre su trayectoria profesional, se han interesado con detalle acerca de su historial amoroso.

El futbolista es bastante cuidadoso en lo respectivo a su vida privada y nunca ha hablado sobre ella en público. Aun así, el nuevo delantero del equipo blanco ha sido relacionado con varias mujeres a lo largo de los últimos años.

Las modelos Alicia Aylies y Ines Rau son dos de las mujeres que encabezan la lista de posibles parejas de Kylian Mbappé. La primera, conocida por ser Miss Francia 2017, estuvo presente durante el Mundial de Qatar celebrado en 2022 y se la pudo ver vistiendo una camiseta de la selección francesa con el dorsal del delantero en la espalda, aunque nunca se llegó a confirmar una relación entre ambos.

En el caso de Ines Rau sí hay más información al respecto. La modelo, que es reconocida por ser la primera mujer transgénero de la revista Playboy, y el deportista disfrutaron de unas vacaciones en la costa durante el verano de 2022. Fueron unas imágenes de ambos a bordo de un yate y en un tono acaramelado, lo que dejaba entrever esta historia de amor. Aun así, ninguno de los dos llegó a confirmarla.

El nombre que más sorprende dentro de esta lista es el de Camille Gottlieb, hija de Estefanía de Mónaco. Fue en 2017 cuando se conocieron en la recepción de los príncipes Alberto y Charlen a los jugadores del AS Mónaco tras su victoria en la liga francesa, equipo del que formaba parte Mbappé por aquel entonces.

La subió a su perfil de Instagram una foto con el jugador, haciendo así saltar las alarmas de un posible affaire. Días después y debido a la expectación que había generado el tema, Camille negó a través de stories los rumores de una relación con él.

Otras de las mujeres que han sido relacionadas con el futbolista son las modelos Stella Maxwell y Cindy Bruna, la actriz Emma Smet e incluso algunas dentro del panorama español, como Ester Expósito y Lola Índigo.

La última mujer que ha sido relacionada con Kylian Mbappé es la modelo Rose Bertram. Los rumores comenzaron el 2023 y ella misma se pronunció al respecto: "Normalmente, no respondo a los cotilleos o rumores, pero hay una línea que nunca se debe cruzar. [...] Nada de lo que se ha dicho o escrito es verdad de ninguna manera ni forma. La verdad no puede y nunca vendrá de un extraño que no sabe nada sobre mi vida y que se esconde detrás de una pantalla".

Aunque de momento no haya nada confirmado, varios paparazzi han fotografiado a la modelo y al jugador juntos y, por su parte, el medio británico The Sun ha asegurado que ella estaría "entusiasmada" con la mudanza a Madrid para empezar una nueva etapa en la capital con él.