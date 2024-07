Asesinato con cianuro al estilo Agatha Christie: el misterio de los 6 muertos en un hotel de lujo en Bangkok

Todos en un mismo hotel distribuidos en distintas habitaciones. Dudosas relaciones entre los hospedados, influidas por el dinero, con un telón de fondo oscuro: una deuda de 10 millones de baht (250.000 euros), un envenenamiento como moneda de cambio para liquidarla, tazas y teteras llenas de cianuro, seis cadáveres expulsando espuma por la boca, platos de comida intactos y una séptima persona desaparecida.

El hotel de lujo Grand Hyatt Erawan, situado en la capital tailandesa de Bangkok, albergó este lunes en su habitación 502 un asesinato múltiple por intoxicación. Los cuerpos corresponden a un grupo de seis extranjeros procedentes de Vietnam, tres hombres y tres mujeres, dos de ellos con nacionalidad estadounidense y ascendencia vietnamita, y todos con entre 37 y 56 años.

Los hospedados debían abandonar el hotel y, ante la falta de respuesta para hacer el checkout, las empleadas de la limpieza del complejo hotelero entraron en la suite por la puerta trasera y encontraron el resultado de la masacre 24 horas después de las defunciones. Maletas preparadas, comida intacta, vasos y tazas a medio beber... y los seis cuerpos con espuma por la boca y las uñas de las manos y los pies ennegrecidas, intoxicados con cianuro, según ha podido confirmar la autopsia realizada esta mañana.

Restos de café y té envenenados con cianuro en la habitación 502 del hotel Grand Hyatt Erawan de Bangkok. EFE/EPA/ROYAL THAI POLICE

Fueron siete, en realidad, los huéspedes que estaban alojados el día del suceso, aunque solo cinco de ellos tenían registrada una habitación en ese momento, y uno de los no registrados se encuentra en paradero desconocido. Según ha desvelado Pol Maj Gen Nopasilp Poonsawat, Comisionado Adjunto de la Policía Metropolitana, los viajeros habían ido entrando y saliendo del país en repetidas ocasiones durante las últimas semanas, alojándose en distintas habitaciones de la misma pensión. Sin embargo, tanto movimiento cesó cuando seis de ellos se reunieron en la segunda habitación de la quinta planta de este complejo de cinco estrellas, que se encuentra en el distrito comercial y diplomático de la ciudad. Y todo apunta a que una de las personas hospedadas es la responsable del crimen.

Nadie salió de la habitación

Eran las 14.00h (9.00h en la Península) del lunes 15 de julio. Sonó la puerta de la habitación 502 y abrió su única propietaria, Chong Sherine, de 56 años. Primero dejó pasar la comida que había solicitado, además de seis tazas y una tetera. El personal del hotel cuenta que la mujer estaba sola y que, cuando le ofreció preparar el té, se negó y eligió encargarse ella misma.

Después de que el personal saliese de la habitación a las 13.57h, comenzaría "el punto de partida que causó todo, usando cianuro", según las declaraciones del agente Poonsawat recogidas por el canal de noticias Thai PBS. Las grabaciones de la cámara de seguridad mostraron a los otros cinco vietnamitas llegando a la habitación con su equipaje. Desde las 2:17 p. m. del lunes, nadie había salido de la habitación y nadie entró en ella. "Confirmo que las 6 personas entraron en la habitación 502 sin que otra persona entrara después", sentencia el agente.

No hubo movimiento hasta la llegada de las empleadas del hotel al día siguiente, por lo que cuando las autoridades pudieron concluir que cuando levantaron los cuerpos ya llevaban más de 24 horas en defunción. El aspecto de los cadáveres pudieron evidenciarlo, ya que las uñas de todos ellos estaban ennegrecidas.

Estas pesquisas han permitido descartar de forma casi segura que el autor del crimen sea una persona ajena al grupo allí presente. El comisario de la Policía Metropolitana, Thiti Sangsawang, indicó que no hay indicios de que se haya producido una pelea y, de hecho, los cadáveres no mostraron signos de violencia. En definitiva, el foco está puesto ahora en que "uno de los seis fallecidos" es el responsable de la masacre con cianuro. "Alguien quería matar a estas personas", ha manifestado este miércoles el teniente Thiti Saengsawang, jefe de la Policía de Bangkok.

Una deuda de 10 millones y un hospital en Japón

Según las primeras informaciones, los fallecidos tenían vínculos por razones de negocios. En la habitación de la quinta planta donde se produjo el suceso estaba registrada Chong Sherine, la mujer de 56 años y nacionalidad estadounidense-vietnamita que abrió la puerta al personal hotelero.

Según informa el Bangkok Post, la ahora sospechosa había invitado a las otras cinco personas a invertir en proyectos de construcción. Dos de ellos, una pareja de vietnamitas -Phang Hong That, de 49 años, y Nguyen The Phuang Lan, de 47- aceptaron invirtier el equivalente a 10 millones de baht en un proyecto hospitalario en Japón. Sin embargo, cuando Phang y Nguyen vieron que no había progreso en los proyectos, decidieron tomar medidas legales contra Sherine. Los otros tres fallecidos también estaban involucrados en cuestiones similares.

Los seis tenían programada una vista ante el tribunal para dentro de dos semanas. No obstante, Sherine invitó a los cinco a reunirse para llevar a cabo unas negociaciones extrajudiciales. En un principio, la disputa se planeó resolver en Japón, pero como la visa fue rechazada, se acordó trasladar la reunión a Bangkok.

Hotel en Bangkok donde han ocurrido los hechos. Albert Estapé Vilà | AP

Los inversores llegaron a la capital tailandesa en diferentes momentos y se alojaron en sendas habitaciones del hotel Grand Hyatt Erawan. Según el medio local, los cinco vietnamitas ya se habían reunido antes, pero Shreine mantuvo la suite y los invitó de vuelta a otra ronda de charlas. La razón del uso de cianuro habría sido, en conclusión, por esta deuda de 10 millones de baht.

Una séptima persona, en paradero desconocido

Al margen de la pareja y la sospechosa, los otros tres fallecidos son un conocido maquillador y estilista llamado Dinh Tran Phu, de 37 años; el americano Dong Hung Van, de 55 años; y la vietnamita Nguyen Thi Phuang, de 46. Además, la policía intenta seguir la pista de un posible séptimo huésped que no se registró en el hotel, aunque sí se habría reunido con el grupo.

Por el momento, quedan a cargo de la investigación las autoridades tailandesas y la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI), que se ha unido para investigar la muerte de los extranjeros, a razón de la nacionalidad estadounidense de dos de las personas fallecidas -una de ellas la sospechosa-.

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, que ha ofrecido sus "más sinceras condolencias a las familias por su pérdida, ha afirmado que Washington está "monitorizando de cerca la situación y está listo para brindar asistencia consular a esas familias".