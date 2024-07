Dick Van Dyke, de 98 años, dedica unas hermosas palabras a su esposa Arlene, de 52: "Estábamos destinados"

Probablemente, una de las diferencias de edad más grandes dentro de todo Hollywood. Y, aun así, parece que no les pasa factura. Porque es casi medio siglo lo que separa a Dick Van Dyke de su esposa, Arlene Silver. Para entender la diferencia: cuando el actor estrenó su mayor éxito, Mary Poppins, Silver todavía no había nacido y quedaba algo más de un lustro para que lo hiciera.

Ahora, en una entrevista que han concedido conjuntamente al portal Entertainment Tonight, la pareja ha hablado orgullosa del amor que se profesan más allá de los números, afirmando el intérprete de 98 años que él y Silver, de 52, estaban "destinados" a conocerse, lo cual ocurrió en 2006, mientras ambos estaban detrás del escenario de los SAG Awards, los premios del Sindicato de Actores.

"Yo jamás le había entrado a una mujer desconocida en mi vida", ha contado Van Dyke, que vio a su ahora mujer sentada en un sillón en el backstage de los galardones. "Pero la vi y tuve que saltar [para empezar una conversación] y le dije: 'Hola, soy Dick'"

"No tenía idea de que tenía la mitad de mi edad", ha continuado el actor, que aun así considera que su amor es "hermoso". Tras conseguir una tarjeta con su número de teléfono, contrató a Arlene, que trabajaba como maquilladora, y comenzaron una relación, aunque al principio fue únicamente de amistad.

"Y fuimos amigos durante tanto tiempo que cuando le contaba a la gente que le conocía, se alegraban mucho [de nuestra relación] pero yo me asustaba", ha reconocido Silver. "O sea, a los hechos me remito: mira nuestra diferencia de edad", ha reconocido, puntualizando a continuación que a día de hoy le parece algo "muy irrelevante".

"Creo que cuando ahora nos ven juntos, tengo la sensación de que nadie está pensando en eso", ha dicho. "Nunca he conocido a nadie como él. Siempre está feliz y cantando, siempre ve el lado positivo. Y yo nunca cantaría en público, pero él me hizo hacerlo, en un escenario, frente a 1.500 personas y siendo por primera vez", ha añadido.

"Sencillamente, es la persona más alegre [que he conocido]. Y hace que todos a su alrededor sean igual de felices y juguetones que él", ha añadido, bromeando finalmente su marido desde febrero de 2012, hace 12 años: "He tenido la suerte de no haber crecido".