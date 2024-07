Joe Manganiello desdice a Sofía Vergara sobre el motivo real de su divorcio

Fueron siete años de matrimonio y formaban una de las parejas más sólidas dentro del star system de Hollywood. Sin embargo, hace justo un año, a mediados de julio de 2023, salió a la luz que Sofía Vergara y Joe Manganiello se divorciaban, aunque desde aquel momento comenzaron las suposiciones sobre qué había acabado con su amor.

En un principio se llegó a especular que había sido el alcohol: mientras que el actor de 47 años, quien solicitó oficialmente el divorcio, es abstemio, la intérprete de Modern Family, que acaba de cumplir 52, sí que le gusta beber. Pero más tarde la colombiana daba otra razón de mucho más peso.

En declaraciones a la revista People, se debía a su negativa a ser madre de nuevo —tuvo a su único hijo, Manolo, fruto de su primer matrimonio, a los 18 años, con su novio del instituto, Joe González—: "Respeto al cien por cien a quien quiera ser madre después de los 50. Pero pensé que debido a mi carrera, a la forma en que vivo mi vida y cómo que era mi matrimonio, era injusto traer un hijo a este mundo y no poder darlo todo de mí".

Sin embargo, el intérprete de Magic Mike, que ahora está saliendo con la también actriz Caitlin O'Connor, de 34 años, ha concedido una entrevista a Men's Journal donde ha desdicho a su exesposa, asegurando que él jamás le puso ese ultimátum de que o tenían hijos o no seguían juntos.

"Se ha hablado mucho en la prensa sobre mi deseo de tener una familia. Pero, honestamente, eso no es verdad", ha comenzado diciendo Manganiello, quien ha puntualizado además que llegaron a intentar "tener una familia durante el primer año y medio".

"Durante el primer mes que estuvimos saliendo, recuerdo que le dije: 'Si ya no quieres tener más hijos, lo entiendo. Solo te pido que me lo digas y así sabré qué te pasa. No hay ningún problema'. Pero no fueron así del todo las cosas con ella. Yo le juré que nunca la iba a dejar si no funcionaba [tener hijos]. Y no lo hice", ha declarado.

Inmediatamente después, Manganiello ha revelado que el verdadero motivo por el que pidió divorcio fue algo que han vivido en todo el mundo multitud de parejas de forma natural y no el hecho de si iba o no a ser padre.

"Pues ocurrió que dos personas se distanciaron. Y eso a veces sucede. [Me dolió] Que me pintaran como si hubiera tenido alguna especie de crisis de mediana edad y que, después de nueve años, me hubiera dirigido a alguien solo para darle un ultimátum del tipo 'Haz esto, aunque pueda ser perjudicial para la salud de tu cuerpo, o me voy'. Yo nunca he sido así", ha finalizado.

A pesar de los dimes y diretes, el siguiente febrero finalizaron su divorcio y ambos han conocido a sus nuevas y respectivas parejas: Joe con la susodicha O'Connor y Sofía Vergara con el cirujano Justin Saliman.