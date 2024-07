Feijóo acusa a Sánchez de "castigar" a los medios que informan sobre su mujer y dar millones a los que publican lo que le "gusta"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha empleado en desmontar el relato con el que Pedro Sánchez ha acudido al Congreso a presentar su plan de regeneración democrática para luchar contra los bulos y la desinformación. El líder de la oposición ha acusado al presidente de "castigar" a los medios que informan sobre la supuesta corrupción de su mujer y premiar a los que publican lo que le "gusta" a él. Todo ello después de que Sánchez haya criticado la desinformación de los "pseudomedios" para después anunciar 100.000 millones de euros para la digitalización de medios.

Según Feijóo, el socialista ha traído el debate de la regeneración democrática al Congreso para "evitar" dar explicaciones de los casos de corrupción que "salpican" a su entorno personal y a su Gobierno y, en consecuencia, "intentar castigar por ley" a los medios de comunicación que informan sobre esta presunta corrupción. "La única razón por la que está teniendo lugar este debate es porque la mujer del presidente del Gobierno está siendo investigada en un juzgado por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias; su hermano está en sede judicial por cinco presuntos delitos; su Gobierno y su partido están siendo investigado por mordidas y varios tipos de prebendas con cargos a fondos públicos en tres instancias diferentes y porque su fiscal general de estado está siendo investigado por revelación de secretos".

Así, Feijóo ha exigido al presidente revertir los papeles: dar explicaciones a los españoles en lugar de dar "lecciones" de comportamiento. "¿Quién se cree? No son los españoles los que tienen que rendirle pleitesía sino usted rendir cuentas a los españoles". Una vez dado el repaso sobre la ausencia de explicaciones de los últimos meses y el "sentir de superioridad" del presidente, el popular ha pasado a analizar las medidas recién anunciadas para acabar con bulos y los pseudomedios.

"Para reparar una información falsa se necesitan dos cosas: una ley que la ampare, como la que tenemos del año 84, y que le acompañe la verdad, pero a usted le acompaña la mentira", ha reprochado en relación con la ausencia de explicaciones por parte del presidente sobre las informaciones de los últimos meses. Precisamente ha hecho hincapié en las publicaciones que revelan las actividades que realizaba Begoña Gómez en presencia de su marido y en la Moncloa. "Tenía usted dos opciones ante la corrupción que le acecha: explicar lo que se publica si lo considera inexacto y denunciar lo que se publica si lo considera falso". Como el presidente no ha hecho ni uno ni otro, el popular cree que ha optado simplemente por "controlar lo que se publica" en España.

"Si los medios publican lo que a usted le gusta leer, ver y escuchar entonces merecen toda la inversión del Estado; si publican lo que a usted le molesta entonces merecen todo el castigo del estado. 100.000 euros de millones más a los que publiquen lo que a usted le gusta ver, escuchar y leer". Además, Feijóo ha acusado al presidente de difundir bulos contra su familia y dar "lecciones" de verdad cuando el propio presidente dijo en su día que ni gobernaría con Podemos, ni pactaría con Bildu, que traería a Puidgemont ante la Justicia porque la amnistía no cabía en la Constitución. "El mayor bulo de España es usted, por eso la toma con los medios de comunicación", claro que "no con todos", solo con los que publican lo que no le "gusta". "Habla usted de pseudomedios y lo que pretende es una pseudodemocracia".