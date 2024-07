Vanessa Romero da detalles sobre su ruptura con Santi Burgoa: "Hay que abrazar a las nuevas etapas"

La relación entre Vanesa Romero y Santi Burgoa ha llegado definitivamente a su fin y, durante su última aparición pública, la actriz ha hablado sobre su ruptura y cómo está viviendo su nueva etapa.

"Estoy muy feliz de haber participado en la película (Padre no hay más que uno 4), que me haya dirigido Santiago ha sido todo un lujo, me lo he pasado fenomenal, me he divertido", ha asegurado Romero sobre su último proyecto.

En cuanto a su vida profesional, la intérprete ha revelado que está mejor que nunca: "Estoy viviendo uno de mis mejores momento, estoy abriendo muchas puertas a otras cosas y luego se me brindan oportunidades muy bonitas. Estoy muy contenta, estoy muy feliz".

Además, ha confesado cómo se encuentra tras su ruptura con Burgoa: "Estoy muy tranquila y disfrutando del momento. Se ha terminado una relación y ya no hay más que decir".

Por último, Vanesa Romero ha contado sus planes para el verano en su nueva etapa: "Disfrutar de la familia, del verano, de estar conmigo, de estar con mis amigos, de estar con mis amigas, disfrutar de mis animales, disfrutar de la vida. Es otra etapa y hay que abrazar a las nuevas etapas".