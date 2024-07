Emma Roberts se compromete con su novio Cody John tras dos años de noviazgo

Si nada cambia en los próximos meses, habrá nueva boda en Hollywood muy pronto. Emma Roberts, hija de Eric Roberts y sobrina de Julia Roberts, acaba de anunciar a través de sus redes sociales que se ha comprometido con su pareja desde hace dos años, el también actor Cody John.

La intérprete de series como American Horror Story o Scream Queens y películas como Somos los Miller ha dado a conocer a través de su Instagram, donde tiene más de 20 millones y medio de seguidores, una fotografía en la que aparece muy sonriente y abrazada a su pareja, aunque sobresale ante todo que está enseñando a cámara el anillo con el que le han pedido matrimonio.

"Pongo esto por aquí antes de que mi madre se lo vaya contando a todo el mundo", ha escrito la actriz de 33 años, haciendo referencia a lo rápido que su madre, Kelly Cunningham, confirmó públicamente en 2020 que estaba embarazada de Rhodes, el hijo que tuvo con su expareja, Garrett Hedlund, y por lo que Emma llegó a bloquear a su madre en Instagram.

En esta ocasión, sin embargo, el timing ha sido más preciso, pues poco después de que Emma publicara el post su madre lo compartió en sus stories con un enorme "¡Felicidades!". Pero no ha sido el único mensaje que ha recibido la pareja.

Desde su hermana pequeña, Grace Nickels, hasta sus mejores amigas, como la cantante Lea Michele —que ha bromeado con que ya están planeándole la despedida de soltera—, o compañeras de profesión: Nina Dobrev, AnnaSophia Robb, Eiza González, Britt Robertson, Lukas Gage, Lindsay Lohan, Nicky Hilton o Ashley Tisdale.

La pareja comenzó a salir en 2022, poco después de la ruptura de Emma con Hedlund, quien no dudó en compartir desde el principio su nuevo amor a través de las redes sociales, mostrando a sus seguidores su primer beso en el verano de aquel mismo año.

La carrera de Cody John está bastante lejos de la fama que ha alcanzado su futura esposa. Se desconoce bastante su vida privada antes de empezar a salir con Roberts, sobre todo porque no es demasiado activo en redes sociales, si bien ha sido visto en series como In the Dark o Wu-Tang: An American Saga.