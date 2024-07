Estrella Galán: "Von der Leyen no representa los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas de a pie"

Estrella Galán (Madrid, 1971) fue por sorpresa la candidata de Sumar a las elecciones europeas y ahora se ha convertido en una de las nuevas eurodiputadas españolas, dando el paso a la política desde el activismo. Todavía está descubriendo poco a poco los recovecos del Parlamento Europeo, y conversa en el primer pleno de la legislatura en Estrasburgo con 20minutos para hablar del futuro de la Unión Europea, consciente de que vienen cinco años exigentes y de mucha negociación. Llega a la Eurocámara tras ser durante varios años directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

¿Cómo ha sido la llegada al puesto de eurodiputada viniendo de fuera de la política?No me suena tan raro todo como parece porque desde CEAR se hace un trabajo muy muy estrecho con las políticas europeas. Nosotros estamos mucho más orientadas al seguimiento de las políticas europeas, y más en los últimos años, con toda la negociación del pacto de migraciones, que posiblemente cualquier otra parte de la sociedad civil. Entonces, mi vínculo con el Parlamento y la Unión Europea no era directo, pero era indirecto y ha sido constante. Por tanto, soy 'outsider', es verdad, pero el funcionamiento y la lógica de algunas cuestiones del Parlamento las teníamos muy presentes.

Ustedes hablan mucho de "la paz", pero más allá del concepto. Vayamos a lo concreto. ¿Cómo cree que hay que aterrizar una propuesta de paz para Ucrania y para Gaza?En primer lugar, hablando de Palestina, creo que el posicionamiento de Europa está siendo bastante tibio. Hemos visto una puesta en escena de la presidenta del Parlamento, de Roberta Metsola, donde no cita en ningún momento a Palestina. Para mí fue gravísimo. Tenemos un genocidio a las puertas de Europa y no citó en ningún momento que eso se produjese. Por tanto, se está evitando entrar en un conflicto en la que tiene una gran influencia Europa y en la que debe posicionarse claramente y de forma determinante Europa.

Ese foco sobre Gaza se ha puesto mucho en el caso de Borrell, pero la cosa podría cambiar si Kaja Kallas llega al cargo de Alta Representante, pues ella mira mucho más hacia Ucrania. ¿Tiene la sensación de que puede haber precisamente un silencio respecto a Gaza, porque todos los esfuerzos se acaben poniendo en Ucrania?Pues esa es la primera fotografía que nos hemos encontrado en este arranque de legislatura. Hemos votado una resolución para apoyar a Ucrania pero no se ha mencionado nada de Gaza, por tanto, claro que sí. Vemos como hay una insistencia constante en el tema ucraniano, dejando a Gaza como si no tuviera que ver con nosotros. Esperamos ir cambiando esa tendencia. Además, hay que tener en cuenta que la posición del Gobierno con el reconocimiento del Estado palestino viene porque Sumar lo forzó en ese acuerdo de Gobierno.

¿Por qué han votado 'no' a que Ursula von der Leyen siga al frente de la Comisión Europea?No es una candidata que represente los intereses de las ciudadanas y ciudadanos europeos de a pie. Von der Leyen ha sido capaz, por mantenerse en el poder, de blanquear a la ultraderecha de Meloni. Además ha sido capaz de poner la fuerza en los intereses de los poderosos y no de los trabajadores y las trabajadoras, de la infancia, de la vivienda, del empleo digno. Para nosotros es un no rotundo.

La acogida y la migración ha sido precisamente el motivo de la ruptura de los gobiernos autonómicos de PP y Vox.La situación de la infancia de los niños y niñas que viajan solos es en estos momentos insostenible para un territorio peninsular como son las Islas Canarias. Es verdad que el planteamiento que se está poniendo sobre la mesa es una reproducción de la reubicación interna en la Unión Europea y es también una reproducción de lo que el pacto migratorio quiso llevar a cabo, que era un reparto de solidaridad de la acogida de estas personas. La infancia es un asunto que la Unión Europea no puede obviar, por tanto esto no es una competencia solo de los Estados, es una competencia a nivel europeo y haremos toda la presión en cuanto empiece la Comisión LIBE para que de alguna manera se apoye ese modelo de reparto solidario entre territorios, ya sean a nivel estatal o ya sean a nivel europeo. La frontera española es una frontera europea, es una frontera exterior europea y hay que gestionarla con esa responsabilidad.

Si miramos muy a futuro, ¿qué le gustaría haber conseguido al final de esta legislatura?Pues me gustaría haber impactado y cambiado al menos un poquito la vida de la gente. Ojalá podamos implementar o defender una Europa de la acogida, una Europa integradora, una Europa inclusiva, donde todos y todas tengamos cabida, con menos agresividad en el discurso migratorio, donde no se criminalice a las personas migrantes y refugiadas, donde las niñas y niños migrantes no sean vividos como una amenaza, sino todo lo contrario, poniendo en valor y considerando que lo que debe prevalecer es el derecho de la infancia y no tratarlos como si fueran una mercancía basura, que es lo que se está haciendo. Y luego, por otro lado, mejorar en materias de derechos a la ciudadanía en general, ya sea en materia de empleo, ojalá consigamos un salario mínimo interprofesional europeo, ojalá consigamos una reducción de la jornada laboral también a nivel europeo y donde consigamos unas garantías laborales de estabilidad a nivel europeo, más allá de todos los derechos sociales que podamos defender, como es el acceso a la vivienda, que es una gran preocupación para todos nuestros jóvenes en estos momentos. Y también me gustaría que hayamos logrado la paz en Ucrania y en Gaza.