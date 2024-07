Runrún en el Congreso tras presumir Sánchez del triunfo en la Eurocopa y de Alcaraz: "¿No se alegran ustedes de que logremos éxitos?"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que España vive "uno de los mejores momentos de su historia" tras la reciente victoria de la selección española de fútbol de la Eurocopa o el triunfo del tenista Carlos Alcaraz en Wimbledon, lo que se suma a la posición "en cabeza" del país en crecimiento económico de la UE, su apuesta de "vanguardia" por la transición ecológica, o por tener una de las redes de infraestructuras físicas y digitales "más avanzadas del planeta".

Así lo ha asegurado el jefe del Ejecutivo, ante los abucheos de la oposición, en el pleno del Congreso que se celebra este miércoles para dar cuenta de las decisiones adoptadas en los Consejos Europeos del 17 y 27 de junio de este año y para exponer las líneas fundamentales de su plan de regeneración democrática.

Sánchez se ha congratulado de que, a diferencia de hace 40 años, Europa "no acaba" en los Pirineos, ya que el resto de países ven a España como "un motor esencial del proyecto europeo" con sus valores de "solidaridad, modernidad y tolerancia", siendo "una de las democracias más consolidas del mundo", con "una economía fuerte y equilibrada", además de con "empresas lideres en todos los sectores", desde el agroalimentario al tecnológico.

"Si sumamos la pujanza del deporte español con la reciente victoria de Carlos Alcaraz en Wimbledon, a nuestras campeonas del mundo en fútbol y a la reciente victoria de La Roja en la Eurocopa, pues podemos afirmar que España vive uno de los mejores momentos de su historia", ha sostenido el también secretario general del PSOE.

Sánchez ha hecho referencia a la consecución del Mundial de la selección femenina este miércoles, aunque hace ya casi un año que las jugadoras se hicieron con el título.

Ante las quejas en la oposición, que ha criticado a las afirmaciones del presidente del Gobierno, este les ha respondido: "Bueno, ¿no se alegran ustedes de que logremos esos éxitos? ¡Protestan por todo!".

"Menuda falta de educación"

También durante su intervención, el presidente del Gobierno ha protagonizado un pequeño rifirrafe con el PP. Sánchez proseguía con la enumeración de los éxitos que, a su parecer, ha conseguido el Gobierno cuando la ha interrumpido para dirigirse a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

"Señora presidenta. La verdad es que... En fin. Los ciudadanos no lo verán, pero es todo el rato hablando... la bancada del Partido Popular. No sé si no les interesa esta comparecencia".

Armengol ha pedido entonces silencio y respeto para quien se sube a la tribuna de oradores, ante el runrún de la oposición. "Tanta comparecencias que piden y cuando vengo, ustedes no escuchan nada. Están a lo suyo. Menuda falta de educación", ha interrumpido Sánchez.