Mireia Borrás: "El cordón sanitario que se nos aplica es lo más antidemocrático que existe"

Mireia Borrás (Madrid, 1986) acaba de llegar al Parlamento Europeo. Está todavía aterrizando, como todos, en sus nuevas responsabilidades pero cree que su partido, Vox, tiene mucho que decir en el presente y en el futuro de la UE. La eurodiputada se sienta con 20minutos en Estrasburgo para hablar de los retos del bloque, del papel de España y de cómo se presenta la décima legislatura, que acaba de comenzar. Ahora pasa a Bruselas después de varios años en el Congreso de los Diputados, y de armar bastante experiencia también en el sector privado.

¿Cómo ha sido la primera toma de contacto con el Parlamento Europeo?Es un escenario nuevo para mí. Todavía estoy aterrizando, pero con mucha ilusión y muchas ganas de ponernos ya a trabajar con todas las comisiones y todo lo que hemos venido a hacer aquí.

¿Por qué el cambio de grupo político de ECR a Patriots?Como hemos dicho ya en numerosas ocasiones, lo primero de todo, nuestras relaciones con ECR y con Meloni son extraordinarias, siguen siendo nuestros aliados, nuestros socios. Y esto sobre todo además va de política, no tanto de grupos o etiquetas, ¿no? Entonces seguramente vamos a votar juntos la mayoría de las políticas.



¿Entonces?Creemos que Patriotas es un partido que refleja mucho mejor ahora mismo la batalla contra la inmigración ilegal, contra toda esta política de fronteras abiertas. Y sobre todo también, que esto lo hemos dicho también en repetidas ocasiones, el tema de la soberanía de los países, de una Unión Europea de naciones fuertes y soberanas, y no de naciones arrodilladas a un monstruo burocrático que es Bruselas.



¿Tienen cierto temor a que ECR camine hacia un acercamiento al Partido Popular Europeo?Temor no. Sobre un giro tendrías que preguntarles a ellos pero no creo que haya un viraje suyo hacia la izquierda. Es verdad que eso no quiere decir que todo lo vayamos a votar igual. Si no, seríamos efectivamente el mismo grupo, pero la mayoría de cosas seguramente sí.

¿Cuáles son las tres grandes prioridades de Vox para esta legislatura en el Parlamento Europeo?Lo cierto es que lo repetimos hasta la saciedad. El tema de la inmigración ilegal, la política de fronteras abiertas y de puertas abiertas que continúa siendo un eje clave para nosotros, y lo va a seguir siendo; el tema de la reforma de la PAC, el Pacto Verde Europeo, hacer una confrontación absoluta a este tipo de políticas ecologistas que provienen todas al final del mismo mantra, que es la Agenda 2030, que al final es la mayor agenda de 'tercermundialización', por así decirlo, de los países. Entonces, desde luego, estas son nuestras puntas de lanza clarísimas. Y luego defender la soberanía de los países, que esto conlleva muchas implicaciones, desde respetar, por ejemplo, nuestra soberanía energética también, nuestra soberanía alimentaria, etc.

Mireia Borrás Mireia Borrás (Madrid, 1986) ha sido diputada en el Congreso por Vox desde 2019 hasta 2024 y ahora es eurodiputada. Es licenciada en Economía y Periodismo y Máster en Finanzas por la Universidad Carlos III de Madrid . Tras licenciarse, trabajó para KPMG en España y posteriormente en Ernst & Young en Londres.

Bajo esas premisas, ¿qué UE plantean?Cada país es diferente, cada país tiene unas circunstancias diferentes, y nosotros lo que creemos que es mejor para la Unión Europea es una unión de naciones fuertes y soberanas que cooperan libremente para ser más fuertes y para progresar, y para mejorar la vida de las familias, de los trabajadores y de las empresas de cada país, pero no para arrodillarse frente a una única agenda ideológica que se le impone a todos los países que conforman la Unión Europea.

¿Por qué su 'no' a que Von der Leyen repita como presidenta de la Comisión Europea?Representa todo contra lo que nosotros luchamos. Es una marioneta al servicio del ecologismo radical, al servicio de los ataques constantes a nuestro sector primario, a nuestros agricultores. Es una traidora, por así decirlo.

Pero con Metsola al frente del Parlamento Europeo sí están más cómodosElla se ha comprometido, como dijo en su discurso, a intentar armonizar y democratizar este Parlamento Europeo, que lamentablemente, aquí se habla mucho de democracia, pero hemos visto como no es para nada democrático, ella ha hablado de evitar los cordones sanitarios, cosa que, como sabéis, hemos sido víctimas, y en ese sentido estamos alineados. Luego, obviamente, tenemos nuestras diferencias enormes, pero en eso, ella, como figura neutral, está haciendo lo que tiene que hacer, que es velar por la democracia.

¿Qué valoración hacen precisamente de ese cordón sanitario?No es un cordón democrático a nuestro grupo, no nos lo están haciendo a los diputados que estamos ahí, se lo están haciendo a los millones de ciudadanos europeos que nos han votado. Entonces es lo más antidemocrático que existe.

¿Qué posicionamientos mantienen sobre la invasión rusa de Ucrania? En Vox decidieron no votar la primera resolución de la legislatura y su grupo se posicionó en contra.Nosotros hemos apoyado a Ucrania siempre. De hecho, fuimos los primeros en hacerlo. Y lo vamos a seguir haciendo, obviamente, pero lo que se ha votado aquí el primer día no era un tema de defender o no a Ucrania. Era un tema de politizar una situación tan gravísima como la invasión de Rusia a Ucrania para atacar a un dirigente como Viktor Orbán. Y esto era, al final, una estrategia para atacar no a Putin, sino a Orbán. Entonces nosotros no hemos entrado en ese juego cómplice.

¿Van a reabrir la cuestión migratoria porque consideran que el pacto migratorio es malo para Europa?Es malísimo. Y es algo que tenemos que seguir insistiendo y, como te he dicho antes, una de nuestras puntas de lanza es esa. Nosotros hemos venido aquí precisamente a derrocar ese pacto y a trabajar para su reforma y para garantizar fronteras seguras a España, pero también en la Unión Europea. Igual que tú tienes un control estricto sobre quién entra en tu casa y quién no, y no dejas que cualquiera entre en tu casa, pues lo mismo tiene que ser con nuestras fronteras.

¿La ruptura con el PP en los gobiernos autonómicos es un aviso en este sentido?Es claramente la defensa de lo que Vox ha venido a hacer a la política en general, tanto a nivel nacional como europeo. Nosotros tenemos unos compromisos con nuestros votantes. Tenemos nuestros principios, que son los nuestros, pero también son los votantes que nos han votado. Uno de esos principios es frenar esta política de puertas abiertas y recuperar la seguridad en nuestros barrios, en nuestras calles, sobre todo en los barrios más humildes y en los barrios trabajadores, que son los que sufren estas políticas de inmigración ilegal descontrolada.