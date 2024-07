Whoopi Goldberg revela que esparció las cenizas de su madre en Disneyland

Tras la muerte de su madre, Emma Harris, en 2010, Whoopi Goldberg tomó una importante decisión sobre cómo honrar su memoria. Recordó conversaciones con ella sobre 'El lugar más feliz del mundo' y pensó que allí tendría todo el sentido esparcir sus cenizas... Aunque a decir verdad, no fuera la mejor de las ideas.

La ganadora del Oscar, de 68 años, ha explicado en el late night de Seth Meyers que fue a Disneyland a diseminar poco a poco los restos de su progenitora en la que fue la atracción favorita de esta: It's a Small World, un viaje por las culturas de todo el planeta y que se pensó como propuesta de la Casa del Ratón por la paz mundial.

"Nadie debería hacer esto, ¿vale?", comenzó diciendo Whoopi, dirigiéndose al público presente, "no lo hagáis". "Pero a mi madre le encantaba Disnyeland", ha continuado, explicando a continuación que era una fan acérrima de la susodicha atracción, llevándola a ella "cuando era niña" porque fue "la Exposición Universal [de Nueva York en 1964]". "Allí presentaron It's a Small World", ha continuado.

Su madre quedó enamorada de la atracción y la actriz y presentadora decidió esparcir allí sus cenizas en el recorrido que se hace por ella. Pero lo hizo, claro, a la manera de Whoopi Goldberg: "Periódicamente, recogía un poco de ella y hacía '¡Achús!". Es decir, que fingía un enorme estornudo que dispersaba las cenizas de su madre por todo el itinerario.

Lo más curioso es que, cada vez que lo hacía, Whoopi rápidamente se recomponía y bromeaba con el resto de visitantes como si no hubiese ocurrido nada: "Y yo siempre acababa: 'Dios mío, este resfriado que tengo está empeorando cada día más".

Lo más curioso es que Godberg, quien fue nombrada una Leyenda de Disney en el 2017, se acabó sincerando con los mandamases. "Les conté que lo que había hecho porque en verdad quería asegurarme de que nada de aquello fuera peligroso. Es que no se me había ocurrido que pudiera. Pero sí que tienen razones por las que no quieren que las cenizas floten por ahí", ha finalizado su anécdota.

Lo peor de todo es que los parques de Disney a lo largo y ancho del mundo son bastante comunes entre los visitantes para esparcir cenizas de sus familiares fallecidos. Algunos trabajadores contaron a The Wall Street Journal en 2018 que limpian las cenizas aproximadamente una vez al mes.

Aunque hay carteles que informan de que ciertas atracciones están cerradas por dificultades técnicas, lo cierto es que el equipo del parque está haciendo dentro una limpieza a fondo utilizando una aspiradora muy especial. Y hay algo demasiado tétrico, según contaron: "Es demasiado probable que [la atracción de] La Mansión Encantada tenga tantas cenizas humanas dentro que ya no sea ni siquiera gracioso pensar en ello".