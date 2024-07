Norma Duval ha tenido una exitosa trayectoria profesional en el mundo del espectáculo, pero para ella su gran triunfo siempre ha sido su familia, sobre todo sus dos nietos, Izan y Valentina. La pequeña, el 7 de julio, cumplió dos años y la vedette aprovechó para llevarse a los niños a Safari Madrid, donde ha posado para la revista Hola.

"Soy una abuela total. Me encanta ser abuela. No entiendo cómo hay personas que dicen 'yo no quiero que me llamen abuelo'. Es verdad que a mi me llaman 'nonna', pero no me molestaría que me llamasen abuela", ha revelado la exvedette.

"Mis nietos son maravillosos, los dos, Izan es un niño muy bueno, muy tranquilo. Es un niño muy protector y dulce. Tiene mucha paciencia con Valentina, que es un terremoto y es muy graciosa, con esa lengua que tiene", ha descrito la actriz a sus dos nietos.

Además, la empresaria también ha hablado de sus planes para el verano junto a su pareja, Matthias: "Mi marido cuando llega el verano solo quiere mar. Le gusta mucho y con razón porque el mar es lo mejor, te da paz y tranquilidad. Nos gusta mucho el mar, a los dos, somos muy marineros".

Por último, Norma Duval ha revelado que se siente mejor que nunca y mucho más joven: "En el carné de identidad lo pone (68), pero yo no lo noto. Será porque no he frenado mi actividad hasta el día de hoy, en ningún sentido. Tengo la misma energía que hace 30 años. Es el mayor tesoro que tengo, y que me dure".