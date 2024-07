Jennifer Lopez pasa su segundo aniversario de boda con Ben Affleck dando vueltas con el coche junto a un amigo

Ya quedan pocas dudas de que la relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck está más que terminada, con algunas fuentes cercanas afirmando que vender las obras de arte de su casa fue solo otro paso más hacia el divorcio inminente. Aunque lo que ha ocurrido este martes puede suponer, ya sí, un punto y final.

La pareja, después de retomar su antiguo amor a mediados de 2021, se comprometían en abril de 2022 y el 16 de julio de ese mismo año contraían matrimonio en una ceremonia privada que tuvo lugar en una capilla de Las Vegas —celebrando más tarde otra lujosa boda en el estado de Georgia con sus familiares y amigos—.

Y su segundo aniversario llegaba esta semana, por lo que los paparazzis estuvieron pendientes para saber cómo celebraban su aniversario. Sin embargo, ha quedado bastante claro que Bennifer, como se conocía a la pareja, ha roto de manera definitiva, porque no han podido pasar una fecha tan señalada más separados.

La cantante de On the floor y Let's Get Loud, que la semana que viene cumple 55 años, estuvo un largo rato dando vueltas con el coche, siendo fotografiada en el asiento del copiloto de un antiguo Mercedes-Benz descapotable mientras que era su exmánager, Benny Medina, quien estaba sentado al volante.

Ambos fueron vistos, con expresión severa en el rostro de la también actriz de Planes de boda o Estafadoras de Wall Street, conduciendo por la zona de los Hamptons, un área exclusiva del estado de Nueva York, con la capota del coche bajada y gafas de sol. Es decir, en la costa este de Estados Unidos.

Mientras tanto, Ben Affleck se encontraba en la otra punta del país por motivos de trabajo. El ganador del Oscar, quien en agosto soplará 52 velas, fue visto luciendo un traje gris al llegar a su oficina en Los Ángeles, en California, en plena costa oeste.

Prácticamente, este gesto deja sellado que de un momento a otro firmarán los papeles del divorcio, haciendo un mes que no se les ve juntos de manera pública, si bien es curioso que Lopez sí fue fotografiada este pasado fin de semana de la mano de Violet, una de las hijas de Affleck con su exesposa, Jennifer Garner.