Belén Esteban habla de Jesulín vía exclusiva: "Junto a Toño Sanchís, es la persona que más daño me ha hecho en la vida"

En un espectacular posado veraniego, Belén Esteban ha dado una entrevista exclusiva a la revista Semana en la que repasa los aspectos más importantes de su vida. Ahí entra, cómo no, el padre de su hija, Jesús Janeiro, del que la colaboradora, que omite su nombre "porque no se lo merece", dice que "junto a Toño Sanchís", es la persona que más "daño" le ha hecho en la vida.

"Si vinieran de rodillas es que ni los miraría a la cara", dice de ellos la madrileña. Del padre de su hija asegura que el daño no se lo ha hecho a ella directamente, sino a la persona que más quiere (en referencia a Andrea Janeiro, la hija que tienen en común).

Precisamente de ella, asegura emocionada: "Puede que no haya sido la mejor madre del mundo, pero algo habré hecho bien para tener la hija tan maravillosa que tengo". Además, confirma que Andrea está estudiando, y no trabajando. En referencia de nuevo al torero, asegura: "Tengo que agradecerle que haya pasado de todo y así haber podido dar a mi hija la educación que yo he querido".

Sobre su exagente, confirma: "Toño tiene pendiente para 2025 un juicio por lo penal porque todavía me debe 400.000 euros más las costas".

La tertuliana también se siente muy dolida con las Campos, a las que admite que ha bloqueado. "A Terelu no le interesamos nada los que estamos en Canal Quickie. Ahora mismo soy una enemiga para ella. Ella y Carmen Borrego se piensan que son Taylor Swift y Beyoncé", asegura.

Sobre el embarazo de la hija mayor de María Teresa Campos, Alejandra Rubio, dice: "Terelu ahora está emocionada, pero creo que al principio fue un shock y un disgusto".