Dani Martín reaparece visiblemente más delgado que nunca y con una reflexión tras el éxito de la Roja: "No seamos idiotas..."

Dani Martín ha reaparecido en el festival Mad Cool, pero esta vez como un espectador más. Según informa Europa Press, lo ha hecho acompañado de unos amigos y mucho más delgado de lo que nos tiene habituados, el ex integrante y disfrutando de las actuaciones como un fan más, cantando y bailando desde una de las zonas VIP del festival.

Teléfono en mano, el ex de El canto del loco también inmortalizó algunos de los momentos más especiales de las actuaciones, al igual que muchos otros de los asistentes al festival.

Y, casi coincidiendo, el artista también ha tenido tiempo para celebrar como un hincha más el triunfo de la selección española en la Eurocopa. Lo ha hecho lanzando una reflexión: "Impresionado con este equipo. Las cosas siempre se consiguen en equipo, solo no se consigue nada, nada", asegura.

"Es tan bonita nuestra tierra de punta a punta. Enorme España. La tierra donde nací y de la que me siento muy orgulloso sobre todo por su ciudadanía que tanto demostró y demuestra cuando lo hemos tenido que hacer. Hay un porcentaje enorme de gente bonita en mi país. Felicidades selección española. Esto no es política, esto es deporte. Esto es bueno para el país. Orgullo", escribe en su stories.

Dani Martín. INSTAGRAM

"Pues eso, que no seamos idiotas y no nos creamos todo lo que cuenta el titular, vayamos más allá, como estos hombres que han ganado con todo, no solo con el clickbait, han tenido que leer hasta el final para llegar a ganar la final", concluye el artista madrileño.