Ahmed Younoussi no es un actor al uso. Tampoco es un hombre cualquiera. Es un luchador que nació en el pequeño pueblo de Ksar-el-Kébir (Marruecos) y se marchó de casa siendo un niño para buscarse la vida en Tánger, huyendo de un padre que sacaba el cinturón a pasear con demasiada ligereza. Su ilusión, como la de muchos chavales de su generación, era llegar a Europa, y el destino lo simbolizaba el resplandor de las luces al otro lado del Estrecho que veían cada noche desde el puerto de Tánger, a una distancia de 14,4 kilómetros. Todos aguardaban una oportunidad que finalmente le llegó con un camión donde pudo ocultarse y llegar a España. Tenía nueve años.

Esa aventura se narra en 14.4, obra escrita por Juan Diego Botto, pero no es la única historia de superación que confluye en ella. Sergio Peris-Mencheta se recupera en Estados Unidos de un trasplante de médula, y ha dirigido los ensayos desde allá por videoconferencia. Dando muestras del coraje que siempre le ha caracterizado, ha aportado su personal sello a estas funciones que están triunfando en las Naves de Matadero. Hablamos con su actor protagonista en la vida y en el teatro, quien alcanzó popularidad con la serie de televisión El príncipe.

Las entradas agotadas para todas las representaciones y el público emocionado durante la función. ¿Cómo lo está viviendo?Todavía estoy sin aterrizar. Al principio, simplemente iba a hacer una obra de teatro, pero ahora me he quedado sorprendido con la reacción del público. Es impresionante. Llevo tanto tiempo diciendo que la gente de España es maravillosa y ahora veo la respuesta del público que viene a compartir tu historia, a escucharla y llorar contigo. Mi sueño no era contar mi vida sino ser actor pero, mira, esto se ha cruzado, y está cambiando de alguna manera mi vida.

¿Ensayar a través de videoconferencia ha resultado complicado?Teníamos un montón de cámaras y un ayudante de dirección que fue los ojos, las manos y los pies de Sergio aquí. Se llama Oscar Martínez y es una maravilla de persona. Muchas veces se conectaba Sergio en directo y, sobre la marcha, decía "ponte así, esto hazlo así…" Todo está pasando por él, aunque Sergio ha tenido días que estaba más pachucho y no podía conectarse.



La función tiene un tono positivo, sin pesadumbres ni tristezas.Esa fue la única condición que puse. Lo primero que dije fue que no quería dar pena, Aquí hay que venir a divertirse, porque la vida mola, no es aburrida. Nada de vamos a ver al pobrecito. No, no. Vamos a vivir en la calle un rato; vamos a viajar debajo de los camiones; vamos a escalar cubiertas de barcos; vamos a jugar. Aquí no hay tiempo para la pena. También es verdad que Sergio nunca me ha propuesto algo que no sea diversión. La dramatización que hay es más por felicidad que por tristeza. Me emociono desde la alegría de ver esa gente escuchándome.

Ahmed Younoussi protagoniza en solitario '14.4' en las Naves de Matadero. José González

¿De dónde parte la idea de contar la historia de tu vida?La idea es de Sergio. El me conoció en un corto que hicimos hace ya diez o doce años. Le conté mi historia y me dijo que algún día nos volveríamos a juntar encima de un escenario para hacerla. Un día sonó el teléfono y era Sergio diciéndome que había llegado el momento.

Trabaja ahora también como transportista. ¿Siempre le tiró ese mundo?Estoy por comprarme un trailer (risas). Me gusta el transporte, que es donde he encontrado un hueco para poder trabajar. Hago transporte frigorífico repartiendo pizzas. No es un gusto por los camiones, pero al final han formado parte de mi vida, en una época en que eran protagonistas todos los días, a todas horas. Ahora, cuando ves un camión, inevitablemente, ves huecos. Es como el que pasa una putada de pequeño. De mayor has reconducido tu vida pero, de vez en cuando, te vienen las cosas a la cabeza; las masticas, las digieres, las sueltas otra vez y tiras adelante.

"Yo era un niño tocando las teclas de un piano; unas hacen más ruido y otras menos, pero algunas son malas y te pueden romper"

¿Cómo le fue a sus colegas que compartían el sueño de llegar a Europa?

Hay dos chicos: uno sé que está viviendo en Londres y está bien; pero el otro, que está en Madrid, está jodido, muy abandonado. Al final, esto depende de la capacidad con la que llega uno. En mi caso, he vivido en la calle pero no toqué mucho el disolvente. Fue probar nada más, pero conozco chavales que se metieron de lleno. Yo lo hacía por el grupo con el que iba; no estaba enganchado. Era un niño tocando teclas del piano, sin saber qué está tocando y hay teclas que son malas, otras que hacen más ruido y otras menos, pero me dije, esto me puedo romper. Me voy de aquí.

Cartel de la obra de teatro '14.4', escrita por Juan Diego Botto, que protagoniza Ahmed Younoussi. Cedida

¿Cómo se digiere llevarse tantos palos como le dieron de pequeño?Hay que conseguir que esto (se toca la sien) esté limpio, sano, que no esté infectado. Así se consigue tener criterios propios, no criterios comprados. Hay que tener conocimiento para poder comprender ciertas cosas, Así es como he entendido mi vida, lo que me ha pasado y por qué me ha pasado. No es bueno que un niño pase por todo eso, pero yo pasé y aquí estoy. Yo simplemente he cruzado y he llamado la atención por mi personalidad, mientras otros como yo siguen en Marruecos. Hay gente que en un momento en su vida lo ha pasado muy mal, pero, en vez de pedir ayuda, se convierten en lo que les hicieron, porque no han hecho una limpieza, una sanación.

"Es fundamental hacer una reeducación sólida a los chavales en los centros de menores. No vale de nada meterlos en un centro para que no estén en la calle"

¿La estancia en un centro de menores fue crucial para reconducir su vida?Fue fundamental y era necesario hacer una reeducación buena, sólida. No vale de nada que vengan los chavales y meterlos en un centro para que no estén en la calle, porque luego los conflictos se multiplican. Tiene que haber educadores capaces de llevarse bien, de entender a estos chavales para buscar y encontrar esa calma. Hay educadores que no pueden hacer este curro y acaban pidiéndose la baja. Una carrera no es suficiente para desarrollar ciertos trabajos. Si te traigo un chaval de España que sus padres son yonquis, por ejemplo, un educador con carrera probablemente pueda ayudarle, porque ese chico está 'virgen'. Pero el que traigo de Marruecos no llega 'virgen' y hace falta algo más. Llegas de la Complutense, ¡qué guay!, con tu diploma perfecto, ¿pero tienes capacidad de afrontar a un chaval que viene de esnifar disolvente y se va a c. en tus muertos y te va a decir eres un español hijo de p.? ¿tienes capacidad de redirigir esa crueldad en ese chaval y convertirlo en una flor? Hay educadores que sí, y yo tuve uno.

Se llamaba Borja.Hombre, yo me acuerdo que a Borja no podía mentirle. Borja era un verdadero educador, porque la palabra educador no se la podemos poner a cualquiera. Salir de la Complutense sólo te convierte en una persona que ha obtenido un título, pero educador es una palabra de mucho peso, que contiene muchas cosas. Si cualquiera dice serlo, le faltamos el respeto a los que tanto se lo trabajan. Es como el policía que entras simplemente por asegurar su sueldo, o el que te quiere ayudar si te pasa algo.

Los primeros están contados.El sistema está infectado por este tipo de personas, pero no solo en la policía, también en la educación, hasta entre los repartidores. Hay gente muy mala y, al final, el mundo se va torciendo. A esa gente mala hay que trabajarla, hay que estudiarla y ver cómo modificar eso porque realmente no son malos, lo que pasa es que su capacidad no les permite ver el horror que a veces transmiten a los demás.



El actor Ahmed Younoussi relata su vida en '14.4', una producción de Barco Pirata y Teatro Español. José González

¿Cómo está la situación ahora en los centros de menas?Nada, siguen escapándose porque en los centros hay mucha mierda. Ahora hay mucho vigilante de seguridad que va de chulo contra los chavales, y generan un conflicto entre ellos. Cuando yo era pequeño, que iba a Hortaleza, el de seguridad era nuestro amigo; le gustaban los chavales, le gustaba el ambiente. Los de ahora son más prepotentes y en la mayoría de los conflictos aparecen los vigilantes de seguridad metidos. Es peña que ha querido ser policía pero no pudieron. Usted no es agente de la autoridad, usted ha hecho un curso privado, que ha costado seiscientos dos euros y le han puesto aquí.



¿No cree que su historia debería darse a conocer a esos chavales?Sí, pero tenemos unos políticos que lo ponen todo muy difícil. Fíjate lo de la distribución de menas. Yo a Abascal le diría ¿me estás llamando mena? Vamos a ver, yo soy madrileño, español y me llamo Ahmed. Es verdad, tienen razón, soy un mena, pero hay que explicar la historia. Yo le diría que estoy aquí porque mi país es el Tercer Mundo, porque un día estuvo colonizado por España y por Francia, y no pudo desarrollarse, De aquellos polvos, estos lodos. Tú eres rico porque un día trajeron cosas que no eran de aquí, sin olvidar que estuviste en una oficina con la Aguirre. ¿Me vienes aquí a darme lecciones de vida? ¡vaya por Dios, qué valor! Yo he llegado aquí solo y tú no. Tú no eres político, eres un empresario. Tu estrategia es tomarle el pelo a la peña que vive puteada porque no pueden alquilarse un piso o cree que los inmigrantes les quitan el curro, y vivir de ellos. No puede ser.



"He pasado tanto tiempo en la calle que observo a la gente, sus gestos, y sé de qué van. Me huelo al bueno y al malo"

Pasar parte de su niñez en Tánger, valiéndose por sí mismo, le habrá aportado una gran fuerza vital.

Me encanta la psicología no verbal. He pasado tanto tiempo en la calle, que observo a la gente y rápido sé de qué va la historia. No necesito hablar contigo. Yo te miro, veo los gestos que haces, cómo estas sentado, cómo miras, y casi siempre suelo acertar. Me huelo a la gente, al bueno y al malo. Es como todo, si un perro se acerca a ti y no te ladra o si a un bebe le haces cucú y no llora, ten por seguro que eres buena gente. Luego, la gente va agilipollada con el móvil. Llegan a casa y no saben ni el camino que han hecho. A veces es bueno parar y sentir dónde estás. Ahora los gimnasios, ¿tú crees que la gente iría al gimnasio si no hubiera pantallas, si no hubiera Instagram? Van porque su corazón les hace sentirse tan solos que cuando entran al gimnasio cogen el móvil y generan un mundo disociado.

El actor Ahmed Younoussi en una escena de 14.4, dirigida por Sergio Peris-Mencheta. (C)Vanessa Rabade

¿Cómo un chico de un pueblo de Marruecos, que no había visto nunca teatro, encuentra su camino en ser actor?La inteligencia no está limitada. Puedes encontrar un niño inteligente en cualquier lado del mundo, pero venir de un sitio o de otro te hace tener que correr un poquillo más, porque otros no han necesitado correr y llegan. Pero nada más. La inteligencia es algo que tenemos todos, pero muy pocas veces la gente consigue desarrollar porque el sistema te frena; Me levanto, me ducho, me voy a trabajar, discuto, vuelvo a mi casa, bajo a los niños…. al día siguiente a las 8 otra vez. Estamos esclavizados. Por eso me hice autónomo. Sigo estando esclavizado pero al menos nadie me manda.



"Mis ojos me han llevado muy lejos. Cuando de pequeño pedía en la calle, a las mujeres me las tenía ganadas"

Pero tuvo otras experiencias laborales, ¿no?Estuve en el aeropuerto ganando 3000 euros como jefe de Lufthansa, cargando los aviones. De cincuenta chavales fui el único que se sacó el carnet de conducir del aeropuerto. Me marché porque mi jefe un día me dijo no era quién para hacer no sé qué. Le dije que me piraba pero ya mismo. ¿Por qué hago estas cosas? Porque yo ya no necesito arrastrarme para comer. Ya me he arrastrado cuando no tenía fuerza, y ahora tengo la inteligencia, la capacidad y la fuerza que de pequeño no tenía. Entonces tenía que tirar de otras cosas; de mis ojos por ejemplo. Mis ojos a mí me han llevado muy lejos y no es mentira. Cuando pedía en la calle me iba por el lado de las mujeres porque me las tenía ganadas.



Fotografía promocional de '14.4', obra de teatro dirigida por Sergio Peris-Mencheta. Sergio Parra

Cuando consiguió pasar el Estrecho y pisar suelo español, ¿sería casi como entrar en un sueño?Realmente ahí estás flipando. Yo tenía nueve años. y una señora me había dado un número de teléfono para que llamara si cruzaba. Fui andando hasta una gasolinera donde había unos teléfonos de monedas. Me senté hasta que pasara alguien que me metiera monedas. Ahí apareció un coche con unas chicas que me ayudaron.



¿No observa ejemplos de solidaridad similares en la sociedad?No, no, todo lo contrario. Veo envidia y yo no sé tener envidia. En mi caso, tengo una vecina, una mujer muy mayor con su hija y su nieta. Viven solas y cuando voy a la carnicería, en vez de comprarme solo para mí, me gasto 40 euros, les dejo una bolsa colgada en la puerta y desaparezco sin darles la oportunidad de que me den las gracias. ni de que sientan vergüenza.

"No puede ser que no quieras hacer ciertos trabajos y mañana digas que te ha quitado el curro un morito. Quisiste volar y has visto que no tienes alas"

Ahmed Younoussi en Naves de Matadero, tras finalizar una de las funciones de '14.4'. Adolfo Ortega