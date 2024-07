Carla Barber desvela el motivo por el que se ha vuelto a operar el pecho: "Me creció mucho durante el embarazo y se me cayó"

Carla Barber confesó hace unas semanas que se había operado el pecho por segunda vez. Una intervención que no había contado por redes y de la cual instó en sus seguidores que no se habían dado cuenta. Ahora, la influencer ha querido explicar el motivo por el cual decidió someterse a esta operación.

El paso de la doctora experta en medicina estética surgió a raíz de los embarazos de Bastián y Bosco, sus dos hijos. La creadora de contenido ha asegurado que esta zona de su cuerpo cambió radicalmente y que por ello se decantó por retocarla.

"Después del crecimiento del pecho y posterior caída, decidí consultar y me recomendaron volver a operarme", ha detallado Carla Barber en un vídeo acompañada por su cirujano plástico, recordando o a su vez el aumento de mama que se realizó en 2019.

"En 2022 me queda embarazada y dos meses después de nacer mi hijo Bastian, volví a quedarme. Bosco nació en abril de 2023 y le di el pecho sin problema (según el tipo de cirugía de mama que sea necesario realizar en cada caso, dar el pecho será o no posible en el futuro)", ha explicado la influencer.

"Me veía el pecho caído. Me creció muchísimo durante el embarazo y se me cayó. Me vieron y me recomendaron una mastopexia y me han levantado el pecho", ha reconocido.

Por último, Carla Barber ha animado a ver el vídeo a aquellas personas que estén interesadas en el tema: "Respondemos muchas preguntas que estoy segura de que resolverán las dudas de much@s con respecto a la cirugía de mama".