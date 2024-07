Sánchez presenta ante el Congreso un plan de "regeneración" con más dudas que certezas y la vista puesta en los medios

Han pasado casi tres meses desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pusiese fin a su periodo de reflexión propiciado por la judicialización del caso de su mujer, Begoña Gómez. Finalizados los días de silencio y expectación, el presidente anunció que seguiría al frente del Gobierno y también pidió abrir una reflexión y un debate público sobre los "bulos" y la "desinformación" tras el que se comprometió a impulsar un plan de "calidad democrática" para tratar de ponerles fin, aunque sin detallar ninguna medida concreta. Desde entonces, Sánchez no ha dado muchos más detalles sobre este plan —salvo su intención de topar la financiación pública a medios sin "lectores" o la modificación de la ley del derecho al honor— a la espera de exponer las líneas fundamentales del mismo este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Desde el anuncio de Sánchez a finales de abril, los socios parlamentarios del Gobierno han estado presionando para conocer las medidas concretas que se han negociado en el seno de la coalición con Sumar. Moncloa solo ha avanzado que se tratarán en dos paquetes diferenciados. El primero, del que dará cuenta Sánchez este miércoles, está centrado en dotar de "mayor transparencia" a los medios de comunicación y en cuestiones relacionadas con la "libertad de expresión".

Del mismo solo se conoce la trasposición de la ley de medios de la Unión Europea, obligatoria para todos los Estados miembros a partir de 2025, y propuestas como el tope de la financiación pública para los medios que cuenten con recursos públicos, pero no lectores, la reforma de la ley de publicidad institucional, así como la del derecho al honor y la rectificación. Lo que aseguran que no tratará este miércoles es la regulación del estatus de la pareja del presidente o presidenta del Gobierno, que en este caso es Begoña Gómez, confirman fuentes del Ejecutivo. En cuanto al otro paquete, previsto para después del verano, tendrá que ver con la "regeneración" de la justicia.

El Gobierno precisa que este miércoles no se va a concretar ni se pondrá en marcha ninguna medida, sino que Sánchez dará a conocer un "esqueleto" de lo que quiere que sea su plan de "calidad democrática". Es decir, expondrá las principales materias a tratar con el fin de abrir el debate al resto de grupos para acordar las actuaciones para atajar los "bulos" y la "desinformación". "Cuando empecemos a sentarnos habrá propuestas concretas", apuntan fuentes del Gobierno. Con todo, la parte socialista del Ejecutivo se abre ya a "revisar" algunas normas, aunque incide en que no aterrizará nada hasta no extender el debate al resto de las formaciones.

Precisamente, la negociación de algunas de las medidas de este plan ha protagonizado un nuevo embrollo comunicativo entre las dos partes del Ejecutivo de coalición. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunció a primera hora de este martes un acuerdo con el PSOE para la derogación de la conocida como 'ley mordaza', algo que no tardó en rebajar el portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, que precisó que el único acuerdo alcanzado de momento con el PSOE en relación a esta norma es la reforma de los puntos "que afectan al desempeño de la libertad de información por parte de los periodistas".

Aunque el PSOE frenó aún más el entusiasmo de la vicepresidenta del Gobierno, asegurando que ni ha alcanzado de momento ningún pacto con Sumar para derogar la 'ley mordaza', ni han pactado ningún texto para modificarla, solo se han comprometido a "revisar" la parte que tiene que ver con la "libertad de expresión", así como algunos delitos que están recogidos en el Código Penal, como es el caso del de injurias a la Corona.

Sumar, por su parte, sostiene que también ha pactado con el PSOE retomar el proceso de reforma de la Ley de Secretos Oficiales y desplegar otra sobre la protección del secreto profesional del periodismo. Sin embargo, desde la parte socialista del Gobierno se muestran cautos e insisten en que solo se han comprometido a "revisar" ciertas cuestiones con sus socios.

Así, según fuentes de Moncloa, el presidente expondrá las materias que cree que se deben abordar en relación con la libertad de expresión y con los medios de comunicación. Tras ello, se prevé abrir una ronda de trabajo con el resto de grupos, y no será hasta después del verano cuando pongan en marcha las primeras medidas.