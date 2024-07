Gonzalo Montoya se pronuncia tras las acusaciones de Lucati, el torero de 'GH 15'

Gonzalo Montoya no ha tardado en romper su silencio tras los presuntos mensajes de amenaza que Luis Ramírez (Lucati), el torero de GH15 ha compartido en sus redes afirmando que el ex de Susana Molina es el autor.

"Estoy en otra película, lo siento. No tengo ni idea de lo que me habláis", ha contado el exconcursante de La isla de las tentaciones en exclusiva con Outdoor. El influencer niega rotundamente ser el autor de los mensajes que el concursante de GH ha compartido en sus historias: "Esos mensajes no son míos. Ni ese es mi perfil, ni soy yo".

Además, Gonzalo afirma que tanto la polémica, el reto y las incitaciones de hacer un torneo de boxeo en la plaza de toros de Sevilla, es algo que le da "pereza".

Los presuntos mensajes que Luís Ramírez ha compartido en su Instagram. LUCATI / INSTAGRAM

El sevillano, ahora centrado en sus proyectos, ha considerado también que quiere dejar atrás todo tipo de polémicas que andaba metido durante su paso por la televisión: "Cómo os he dicho, estoy en otra película."

Por el momento, el torero Lucati no se ha pronunciado todavía de estas declaraciones en las cuales Gonzalo Montoya elude responsabilidades y hace alusión a una posible suplantación de identidad.