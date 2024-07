El esperanzador mensaje de Shannen Doherty dos semanas antes de morir: "Ahora hay muchas más opciones que puedo probar"

La muerte de Shannen Doherty el pasado domingo ha provocado que detalles y momentos de su vida estén siendo recordados. Entre ellos, su última sesión de fotos y algunas de sus reflexiones relacionadas con el cáncer que padecía desde 2015.

Tan solo dos semanas antes de morir, la actriz, conocida por sus papeles en series como Sensación de vivir o Embrujadas, publicó a través de su cuenta de Instagram unas declaraciones que hizo en su pódcast, LestBeClear, en las que se sentía con fuerzas y esperanza para superar la enfermedad.

"No tengo ni idea de cuánto tiempo voy a estar con la quimioterapia. No sé si van a ser tres meses, o si van a ser seis meses. Cómo va a funcionar este tratamiento es algo que yo no puedo predecir. Que mis médicos no pueden predecir. Al mismo tiempo, hay mucha positividad por nuestra parte", aseguraba Doherty el 25 de junio.

La intérprete reconocía que vivía "asustada" ya que aún quedaban muchas preguntas que resolver sobre su cáncer, pero que por primera vez en meses se sentía "esperanzada".

"Ahora hay muchas más opciones que puedo probar, mientras que antes tenía esperanzas, pero todavía me estaba preparando para todo esto", concluía con su reflexión.

Lamentablemente, la vida de Shannen Doherty se apagó el 14 de julio de 2024 tras nueve años en tratamiento contra el cáncer e incluso una remisión de este en 2017.