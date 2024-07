Jessica Bueno y sus hijos se quedan atrapados en el aeropuerto: "Menos mal que Luitingo quiso acompañarme"

Jessica Bueno ha podido volver de nuevo a ver a sus hijos después de que Jota Peleteiro se casara por sorpresa con su novia, Ajla Etemovic. Por ello, la exconcursante de GH VIP se tuvo que alejar de sus hijos durantes unas semanas. Y ahora, que por fin la modelo ha podido reencontrarse con sus pequeños tras un duro momento en el aeropuerto.

"Recién llegados a casa, reventados después de conducir toda la noche desde Bilbao con los peques", ha narrado ella a través de su cuenta de Instagram, muy cabreada. Y es que estuvieron retenidos durante un largo tiempo de espera debido a un problema con el vuelo.

"Nos han tenido hasta la noche retrasando el vuelo hasta que al final lo han cancelado y la solución era aún peor, escala en Barcelona incluida al día siguiente y con riesgo de no encontrar avión", ha seguido contando. "Con dos niños pequeños, sin cosas ni nada, porque solo iba a recogerlos y volver a Sevilla", ha añadido en su testimonio.

De hecho, de o haber sido por su pareja, Luitingo, no podía haber aguantado durante estos tensos momentos. O al menos, así lo ha confesado ella: "Menos mal que Luitingo quiso acompañarme y estaba con nosotros, porque seguramente no me habría atrevido a alquilar un coche sola y me habría tocado dormir con mis hijos, mañana coger un avión a Barcelona y allí me habría quedado tirada de nuevo con ellos y a saber cuándo llegaríamos a casa".

Por su parte, el cantante también ha querido contar su versión sobre lo ocurrido: "El día de hoy, de película. Ya contaré todo". "Dedicaros a alquilar bicicletas o pistas de pádel, porque lo que habéis hecho hoy con tantas personas es un crimen. Vais a devolverme hasta las fatigas de cuando despegáis con el avión", ha finalizado con su relato, visiblemente enfadado.