Anabel Pantoja comparte la bonita carta de amor que le ha dedicado su novio: "Todo lo bueno está por venir"

Anabel Pantoja no podría estar más contenta con su vida actualmente. Desde que supiera que está embarazada y tendrá a una hija, tanto ella como su novio no pueden ocultar su alegría. En el evento en el que reunieron a todos sus amigos no solo dieron a conocer la noticia del sexo de su bebé, sino que, además, celebraron el 38 cumpleaños de la influencer.

David siempre ha querido dejar claro que quiere ser un personaje anónimo y por ello su cuenta de Instagram está privada. Sin embargo, Anabel ha querido enseñar a todos sus seguidores el bonito mensaje que le ha dedicado por su cumpleaños. Así, a través de las historias de su perfil, ha compartido una captura de pantalla de la publicación.

"Dos momentos que iban a marcar el resto de nuestras vidas", ha comenzado a explicar el joven con una imagen de ambos en la fiesta, "recuerdos imborrables que unen el amor del uno por el otro, ambos comienzos de una historia preciosa de amor. Prometo cuidaros y quereros por encima de todo". De este modo, no solo ha querido lanzarle un beso a su novia, sino también a su futura hija.

Anabel Pantoja enseña el mensaje de amor. anabelpantoja00 / INSTAGRAM

"Esa barriguita es mi sello de amor incondicional por el que siempre encontraréis mi hombro en el que apoyarse. No todo el mundo puede cumplir años con su bebé dentro. Os amo, mis princesas. Todo lo bueno está por venir. Muchísimas felicidades, mi amor", finalizaba el joven su bonita carta de amor.

Por eso, Anabel solo ha podido darle las gracias por este bonito detalle. "Papi", ha escrito junto a diferentes emoticonos de corazones, una carita con lágrimas en los ojos y un pollito. Una manera muy clara para demostrar que ya no existe ningún problema entre ellos.