"Si queréis un dibujo, será mejor que actuéis pronto", escribió en sus redes sociales Larry Hama, creador de los cómics de GI Joe, para anunciar la triste noticia de que tiene una enfermedad degenerativa que le impedirá dibujar en el futuro. Todo ello, mientras no recibe nada de los derechos de autor de los tebeos.

"Tengo degeneración macular. Probablemente, seré incapaz de dibujar en los próximos años", aseguró recientemente en su cuenta oficial de Facebook, donde añadió que, aunque esta dolencia le impida trabajar, puede que no pueda hacerlo mucho antes por culpa de su artritis.

"Ya no me quedan ligamentos en las articulaciones basales del pulgar, solo hay hueso rozando contra hueso, y dibujar duele bastante. Pero no tanto como firmar", explicó.

Rápidamente, recibió un aluvión de comentarios de apoyo de compañeros de profesión como D.J. Coffman (Hero by Night y Yirmumah) y fans que alababan su "increíble arte" y le daban las gracias por "hacer feliz a tanta gente durante todos estos años".

No tiene los derechos de su creación

El dibujante y guionista estadounidense comenzó a trabajar en Marvel a principios de los 80 en series como The 'Nam, pero la que le dio la mayor popularidad fue G.I. Joe: A Real American Hero (1982), cómics que se basaban en los juguetes de G.I. Joe de Hasbro.

Esta obra continúa vigente en la actualidad. De hecho, actualmente hay abierto un crowdfunding en Kickstarter para lanzar G.I. Joe: A Real American Hero Compendium Set, una colección definitiva de tapa dura que reúne los clásicos más antiguos.

Esta campaña ya ha recaudado más de 3,79 millones de dólares (unos 3,48 millones de euros), pero todo apunta a que no le llegará nada a Larry Hama, ya que no tiene los derechos de la obra. Es Image Comics, a través de Skybound Entertainment, quien tiene los derechos de publicación de las historias de estos juguetes de Hasbro, así como de Transformers.

Por tanto, el historietista no pasa por un buen momento, pues mientras se enfrenta a su enfermedad degenerativa, económicamente no está sacando rédito de su producto más famoso, a pesar de que este sí esté recaudando bastante.