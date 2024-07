Jack Black se ha erigido a lo largo de su carrera como una de las figuras más queridas de la industria del cine. A pocos se le escapa que el famoso actor que ha dado vida a tan míticos personajes como Súper Nacho, Po (el oso de Kung Fu Panda), un moderno Gulliver, R.L. Stine en Pesadillas o el villano Bowser en la última adaptación a cine de Super Mario Bros. Y bien sabido es también que, por encima de actor, Black es músico. Y, sobre ambas cosas, es comediante.

Su carrera musical siempre ha sido eje en su vida profesional, y no son pocas las películas en las que ha participado no solo como intérprete, sino también como parte de la BSO. En este sentido, y junto a Kyle Gass, lleva en activo desde 1994 su grupo de rock, Tenacious D, que giran mundialmente cada pocos años con un éxito más que considerable. En la cuenta de Instagram de la formación se cuenta más de un millón de seguidores, y uno de sus últimos éxitos, viral en pocas horas, fue su cover de Baby one more time, de Britney Spears, precisamente con motivo de la promoción de la cuarta entrega de Kung Fu Panda.

Sin embargo, a pesar de ser conocidos, y queridos, por su comedia irreverente, en sus treinta años de carrera conjunta Black y Gass todavía no habían sido cancelados por un comentario político, hasta hoy.

Tenacious D se encontraba de gira en Australia, dentro del marco de su gira internacional Spicy Meat Ball Tour, cuando el senador Ralph Babet, miembro del United Australia Party, ha pedido la deportación del dúo tras un desafortunado comentario de Gass en el escenario acerca del atentado contra Donald Trump.

Aparentemente en su concierto en Sydney del pasado domingo, coincidiendo con el cumpleaños de Gass, a este le fue entregada una tarta. Cuando Black le dijo que pidiera un deseo, su compañero respondió: "No fallen contra Trump la próxima vez" (Don't miss Trump next time). Hacía tan solo unas horas del atentado, y sus palabras no cayeron en saco roto.

Babet hizo un llamamiento el martes al primer ministro, Anthony Albanese, para "denunciar a Tenacious D, Jack Black y al miembro de la banda Kyle Gass" e hizo un llamamiento al ministro de inmigración, Andrew Giles, para que "sus visados sean revocados y se les deporte inmediatamente". "Cualquier cosa —añadió— que no sea una deportación es un respaldo al tiroteo y al intento de asesinato de Donald Trump. Es impensable permitir que la banda continúe en Australia".

Solo unas horas después de esto, el propio Black emitió un comunicado oficial en sus redes sociales: "Estoy sorprendido por lo que se dijo en el show del domingo. Nunca toleraría un discurso de odio ni animaría a la violencia política de cualquier tipo".

Después de mucha reflexión, ya no siento que sea apropiado continuar el tour de Tenacious D, y todos los futuros planes creativos quedan suspendidos. Estoy agradecido a los fans por su apoyo y comprensión".