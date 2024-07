Feijóo usará las investigaciones al entorno de Sánchez para desmontar su discurso de regeneración democrática

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se subirá a la tribuna del Congreso este miércoles a desmontar el plan de "regeneración democrática" que presentará el presidente, del que no se conocen apenas detalles. Y lo hará precisamente relatando la situación personal que está atravesando Pedro Sánchez, la cual busca solucionar, según los populares, a través de dicho plan: con más control a la justicia y a los medios de comunicación contrarios a su Gobierno.

"¿Cómo en su situación personal, familiar y política se atreve [Sánchez] a venir aquí con un plan de regeneración, cuando es el patriarca de una trama de corrupción que está siendo investigada por dos juzgados de nuestro país, la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción europea?", se preguntaba el día anterior el portavoz parlamentario Miguel Tellado.

Al igual que hizo el diputado ante los medios, el propio líder de la oposición relatará en su turno de comparecencia los escándalos que han rodeado a Sánchez y a su Gobierno en apenas una semana. Desde la declaración de la mujer del presidente imputada por posible corrupción en los negocios y la confesión de su "socio comercial" Juan Carlos Barrabés de haber tenido varias reuniones en la Moncloa con Begoña Gómez y con el propio presidente, al registro policial de la diputación de Badajoz por un caso de corrupción que afecta al hermano de Sánchez.

A esto sumará también la solicitud del Tribunal Superior de Madrid al Tribunal Supremo de que impute al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, así como la anulación de las condenas a los expresidentes socialistas en Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por parte del Tribunal Constitucional.

El equipo de Feijóo reprocha que todos los asuntos anteriormente expuestos deberían formar parte de la comparecencia de Sánchez. No obstante, ante la desconfianza de que esto ocurra, será Feijóo quien lo recordará para "evidenciar que en este país no hay un problema de regeneración, sino que es el Gobierno el que tiene un claro problema de ejemplaridad pública con Sánchez" y que el "Gobierno no quiere que los medios informen sobre todo lo que está ocurriendo y que le perjudica", sostienen desde el PP.

En este sentido se pronunciaba Tellado en vísperas de la comparecencia de Sánchez en el Congreso. "El presidente pretende presentarse como el va a regenerar la democracia...¡Vaya tomadura de pelo", insistió una vez había relatado los cambios que ha realizado Sánchez en el Código Penal para eliminar la sedición y rebajar la malversación así como los que pretende realizar a través de su nuevo plan de regeneración.

Antes incluso de conocer el plan que Sánchez anunció que presentaría tras tomarse cinco días "de reflexión", los populares ya anticipan las carencias de dicho plan. "No habrá medidas de control al Ejecutivo ni a los altos cargos pero sí palos a la rueda para la acción de la Justicia y de la prensa. Sánchez nos quiere traer un plan que consolide su política de normalización de la corrupción y la impunidad; parece que el sanchismo nos ofrecerá un plan para ayudar a los corruptos y ponerle las cosas difíciles a quienes los persiguen".

Ante ello, el Grupo Parlamentario Popular registrará en el Congreso a través de proposiciones no de ley todas las medidas que ya diseñó Feijóo su plan de calidad institucional y regeneración democrática que presentó en enero de 2023. En ellas incluye la despolitización de la justicia, un propósito que Feijóo cree haber cumplido tras pactar con el PSOE la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El plan recoge 60 medidas "para mejorar la democracia y acabar con el nepotismo, la opacidad y la arbitrariedad" del Gobierno de Pedro Sánchez, tal y como explicó el líder en la presentación. El texto incluye entre sus propuestas limitar por ley el número de ministerios y de los viajes del Falcon, el avión presidencial así como que gobierne la lista más votada.