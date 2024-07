Madrid agota las ayudas para comprar coches eléctricos y pide a Sánchez 63 millones más

La Comunidad de Madrid reclama al Gobierno central más fondos para financiar las ayudas a la compra de vehículos eléctricos y a la instalación de puntos de recarga tras la reciente ampliación del plazo del Plan Moves hasta el final de 2024. En concreto, desde la Administración que dirige Isabel Díaz Ayuso piden 63 millones de euros para sumar a la tercera convocatoria del programa, ya que aseguran que han concedido el 100% de los casi 158 millones de fondos europeos asociados a esta línea de incentivo a la movilidad eléctrica y no les queda margen para actuar en los próximos meses.

La Consejería de Medio Ambiente, encargada de gestionar estas ayudas, asegura que hasta el momento ha tramitado 53.688 expedientes y ha girado 24.220 pagos. "Hemos podido ejecutar prácticamente la totalidad de los fondos, 30 puntos por encima de la media nacional", recalcó este martes Carlos Novillo, responsable del departamento, que agregó que del volumen de fondos otorgados ya se han podido pagar a los beneficiarios alrededor de 70 millones.

Llegar a este volumen de transferencias no ha sido nada fácil, dio a entender el responsable del Ejecutivo regional, que se quejó de que la configuración del plan no facilita su ejecución. "Lamento que no hayan atendido las peticiones de aquellos que tenemos que gestionar esos fondos, que vemos la dificultad que tiene llenar a los ciudadanos de burocracia e incluso al sector", detalló Novillo.

El consejero recordó que el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, Wayne Griffiths, dimitió el pasado mes de junio por "la inacción del Gobierno en favor de la electrificación", según se dijo desde la patronal entonces. "Pedro Sánchez directamente le mintió", lamentó Novillo, "le dijo que iba a haber un Plan Moves IV con el que los concesionarios podrían conceder las ayudas directamente, que es mucho más ágil, pero esto no ha sido así", añadió.

El consejero madrileño enmarcó la petición de financiación extra en una dinámica de "responsabilidad" tras la reciente ampliación del plazo de vigencia del 31 de julio al 31 de diciembre. La Comunidad tiene lista de espera para acceder a las ayudas y en el Ejecutivo de la Puerta del Sol consideran más que contrastado el interés de los madrileños en la movilidad eléctrica. "Ya matriculamos el 50% de todos los coches eléctricos que se venden en España y queremos que esto siga así", subrayó Carlos Novillo.

Con los 63 millones adicionales que reclama, el Gobierno madrileño quiere tanto atender la lista de espera actual como adelantarse a las peticiones que van a llegar hasta final de año. En paralelo, se pide que se articule una nueva convocatoria, que sería la cuarta. "El Gobierno de Sánchez anunció la convocatoria de un Plan Moves IV el pasado marzo y no ha cumplido su promesa", afeó Novillo.

El consejero de Medio Ambiente de la Comunidad resaltó igualmente la necesidad de ir avanzando en una red de puntos de recarga dimensionada al parque de vehículos eléctricos en aumento. En este sentido, la mayor parte del Plan Moves actual (algo más de 98,1 millones de los casi 158 totales) está destinada a la adquisición de vehículos, mientras que las ayudas a la implantación de infraestructuras de recarga no llega a los 60 millones.