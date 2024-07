La sombra llegará por fin a la Puerta del Sol con la instalación de toldos... pero el próximo verano

La Puerta del Sol de Madrid tendrá zonas de sombra por primera vez en sus 162 años de vida. Ha costado pero, finalmente, la Comisión Local de Patrimonio Histórico ha dado el visto bueno al proyecto del Ayuntamiento de Madrid para instalar los toldos en la emblemática plaza. La estructura estará solamente durante los meses de más calor en la zona norte de Sol y los nuevos bancos, después, se desinstalará. Eso sí, tal y como avanzó la delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento, Paloma García Romero, siguiendo los plazos administrativos, los toldos podrán colocarse ya para el verano de 2025.

La luz verde de Patrimonio pone como condición analizar una muestra de los anclajes y de la tela que se utilizarán una vez adjudicado el contrato, antes de su instalación. La estructura auxiliar desmontable estará en el paseo sobre el paseo semicircular de la plaza y los nuevos bancos. Serán estos asientos los que lleven anclados unos mástiles de acero inoxidable que se conectarán con unos tensores también anclados en la fachada de los edificios que conforman la plaza. Estos tensores permitirán instalar una serie de piezas textiles de color claro.

El Ayuntamiento ha tenido que recurrir a diferentes ingenieros para elaborar el proyecto completo que garantice la seguridad de la estructura. Certificar la resistencia a los vientos y que los anclajes no puedan desprenderse ni del banco ni del edificio ha requerido "estudios y cálculos en un entorno Bien de Interés Cultural que han sido muy complejos", aseguran desde el área de Obras y Equipamientos del Consistorio. "Instalar elementos que den sombra en la Puerta del Sol, que es un espacio de máxima protección y BIC, no es lo mismo que hacerlo en otro lugares de la ciudad", insisten. Por eso, el Ayuntamiento ha trabajado con el mismo equipo que había proyectado la plaza, dirigido por José Ignacio Linazasoro, catedrático de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Finalmente, el proyecto ha obtenido un dictamen favorable este 12 de julio y podrá llevarse a cabo la próxima temporada estival.

Desde que finalizaron las obras de remodelación de la mítica Puerta del Sol, en agosto de 2023, vecinos y turistas critican que no existan zonas donde resguardarse del calor. Por eso, el Ayuntamiento de la capital ha estado trabajando para buscar una solución y propuso instalar toldos desmontables durante los meses de verano, con una inversión prevista de 308.000 euros. En diciembre del pasado año, el Consistorio presentó un proyecto básico de instalación de unos toldos que la Comisión dictaminó como "viable" aunque pidió "todos los cálculos y detalles constructivos" antes de dar su autorización.

Patrimonio dictaminó que no se instalaran árboles

En la reforma integral que supuso la peatonalización total de la plaza, el gobierno municipal intentó incorporar árboles o grandes maceteros pero la Comisión Local de Patrimonio no lo permitió. Al ser un Bien de Interés Cultural, cualquier actuación necesita los permisos correspondientes de este organismo, que consideró que en un 90% de la plaza hay una losa de hormigón que solo cuenta con 20 centímetros de profundidad e impide a los árboles echar raíces. El Ayuntamiento propuso la plantación de nueve árboles en el único espacio que no tenía infraestructuras bajo el pavimento, algo que Patrimonio rechazó por considerar que "no tenían sentido". Consideraba que la ubicación "no respondía a criterios urbanísticos ni patrimoniales", recuerdan desde Obras.

La fisonomía actual de la Puerta del Sol se materializó entre 1857 y 1862, con la reforma de Lucio del Valle, Juan Rivera y José Morer. En estos años de historia, aseguran desde el área municipal, la plaza nunca ha tenido sombra, "ni antes de que se construyeran las infraestructuras de transporte ni en las sucesivas reformas posteriores".