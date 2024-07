La cuarta edición del Icónica Fest alcanza los 214.000 asistentes y un impacto de 190 millones de euros

La cuarta edición del Icónica Santalucía Sevilla Fest llega a su fin con más de 214.000 asistentes y un impacto de 190 millones de euros, convirtiéndose un año más en el tercer evento de la ciudad con mayor repercusión económica, después de la Feria de Abril y la Semana Santa. De estos casi doscientos millones, 125 millones recaen sobre la ciudad, según el primer informe de la Cámara de Comercio, y los 65 millones restantes, son de retorno por su impacto mediático-.

Así lo han destacado desde Green Cow Music, organizadora del festival, que ha dado a conocer los datos este lunes en la Plaza de España, el escenario habitual de los conciertos, en un acto que ha contado con la presencia de Javier Esteban, director del festival, junto a Angie Moreno, delegada de Turismo del Ayuntamiento, así como Pablo Távora, director de proyectos de Green Cow Music; Adela Algarín, adjunta a dirección; y Virginia Moriche, directora de comunicación del festival y CEO de la agencia Surnames.

Una "cita experiencial", resaltan desde la promotora, que cerrará esta noche con el concierto de la banda de pop británica Take That. Pondrá el cierre a una programación que comenzó el 7 de junio, que ha contado con "conciertos memorables" con artistas iconos de la música de todos los tiempos, como Ricky Martin, Marc Anthony, The Prodigy, Tom Jones, Arcade Fire, Loreena Mckennitt, Keane, Carlos Vives o Maluma, y de grandes artistas nacionales, como David Bisbal, Rozalén, Vetusta Morla, Aitana o Melendi, entre otros muchos.

De este modo, el festival de Green Cow Music, "en tan solo 4 años", ha conseguido posicionar a Sevilla "dentro de los circuitos de los grandes artistas internacionales y nacionales", han destacado desde la organización, que encabeza Javier Esteban, director del festival. Finaliza así una edición "que viene a reconfirmar la consolidación del evento a nivel nacional y europeo", con un crecimiento de más de 110.000 espectadores respecto al año pasado. La quinta edición se celebrará, "a falta de definir fechas exactas", entre el 6 de junio y el 13 de julio de 2025.

Más de 40.000 asistentes extranjeros

Del total de 214.000 asistentes, más de 124.000 han sido sevillanos -frente a los 58.486 de 2023-, "lo que demuestra cómo cada vez más público de la ciudad apuesta por su festival, como muchos lo sienten", y alrededor de 90.000 han llegado de fuera de la provincia, frente a las 46.216 personas el pasado año. En estas cifras nacionales, tras Andalucía, aparece Extremadura, seguida de Madrid, Cataluña, Valencia, Castilla la Mancha e Islas Canarias.

En cuanto a público extranjero, han sido unos 40.000 los asistentes en este 2024, con Portugal, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Italia y Alemania en los primeros puestos de este ranking, siendo estos datos mucho más del doble de los 15.199 tickets vendidos a asistentes extranjeros en la edición del pasado año 2023, y casi seis veces los 7.000 de 2022.

Impacto económico

La suma de los datos nacionales e internacionales no vienen más que a refrendar el impacto positivo sobre la ciudad de Sevilla que supone la celebración del Festival, en multitud de aspectos como hostelería, pernoctas o transportes o generación de empleo, entre otros. Sin tener en cuenta la cifra del impacto mediático de la edición, y a falta de sumar las cifras finales que se conocerán el próximo otoño, y que harán posible conocer el cálculo oficial del impacto económico local por parte de la Cámara de Comercio.

Esta horquilla económica consolida al Festival como el evento privado y cultural de mayor impacto económico de Sevilla, y el tercero tras las dos fiestas principales de la capital, como son la Feria de Abril y la Semana Santa. También con estas cifras, Icónica Sevilla Fest ha superado dos importantes celebraciones que ha acogido la ciudad en el último año, como la final de la Copa del Rey, entre el Athletic y el Mallorca en el estadio de La Cartuja, o los Grammy Latinos, en noviembre.

Más de 800 empleos directos

"A todos estos números positivos, hay que sumar también la creación de más de 800 puestos de trabajo directos y otros casi 2.000 indirectos (frente a los 700 y 1.800 de 2023)". La celebración de Icónica Sevilla Fest ha supuesto este 2024 la contratación de 400 empresas, de las que 360 son españolas. De este número de compañías nacionales, 210 son andaluzas, siendo 181 de ellas sevillanas, "remarcando una vez más, con esto último, la apuesta de Green Cow Music por Sevilla, y sus ciudadanos y pymes".

Ocupación hotelera

Según datos facilitados por Turismo de Sevilla al Festival, acerca de la ocupación y precio medio de los apartamentos que se comercializan en la ciudad, en los días comprendidos entre el 7 de junio, inicio del festival, y hasta la fecha, la ocupación de los mismos ha oscilado entre el 60 y hasta el 87%, alcanzando sus picos máximos coincidiendo con los conciertos más esperados del evento. Asimismo, según la información facilitada por la Asociación de Hoteles de Sevilla, los 70 establecimientos asociados al organismo han tenido en este junio de 2024 una ocupación media del 82,2%, con un ingreso medio obtenido de 143,6 euros.

Por otro lado, la organización destaca un total de 5.032 impactos en televisión, radio, prensa escrita y digital, que tienen una valoración económica que supera los 15.300.000 euros -frente a los 11.200.000 euros de retorno económico del pasado año-.