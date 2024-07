Pablo Pisa anuncia su postura tras su discusión con Steisy: "He decidido quitarlo de en medio"

El arquitecto Pablo Pisa ha tomado una drástica decisión en su relación con Patricia Steisy. En los últimos días ambos han arremetido contra el otro en sus redes sociales personales y discusión ha marcado un antes y un después en su relación.

Sin embargo, la pareja ha reconocido sus errores y parece que han hecho las paces. La que fuera concursante de Supervivientes ha dicho que considera que ha actuado de forma "egoísta en alguna ocasión" al hablar de su sentimiento de soledad en la maternidad. Por su parte, el arquitecto ha expresado que no debería haber estallado contra la madre de su hija como lo ha hecho.

Además, Pisa ha confesado que quizá no le está dando a su pareja la atención que necesita ni la esté valorando lo suficiente. Por otro lado, también se ha dirigido a los familiares de la extronista de MyHyV y ha reconocido que no debió de echar en cara nada de lo que ha hecho por ellos.

A pesar de que ha pedido disculpas, el arquitecto ha tomado una tajante decisión respecto a la relación con la familia de su pareja: "Contaros que he decidido cortar ciertas cosas que estaba pagando, repito, porque yo he querido. No lo hago con la intención de ahora os voy a fastidiar, sino con la intención de jamás volver a echar en cara porque ya no lo voy a hacer".

Además, ha explicado que después de esta discusión por redes ninguna de las partes se iba a sentir cómoda si él seguía con esos pagos: "He decidido quitarlo de en medio, que creo que es lo más justo. Pido perdón que no está para nada bien echar en cara públicamente el 'yo te he pagado esto y lo otro'. Es vergonzoso".