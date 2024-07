Los bailarines de Nacho Cano salen en su defensa y desmienten a la denunciante: "Vivimos muy bien"

Continúan sucediéndose las declaraciones alrededor de la detención de Nacho Cano por, presuntamente, tener trabajando en su musical Malinche a jóvenes mexicanos en situación irregular. Después de que hablase la estudiante que denunció tras ser expulsada, y asegurara que cobraban "300 euros al mes por trabajar 11 horas de lunes a sábado", los otros 17 alumnos han acudido a Vamos a ver para defender que ella miente y que no tienen tan largas jornadas.

Karen, una de las bailarinas en prácticas que hacía de portavoz del resto, sostuvo que, de tener las condiciones que comenta Lesly, la denunciante, no estarían ella y sus compañeros presentes en plató apoyando al productor teatral.

La joven aseguró que conviven en un hostal que ellos estrenaron y comparten habitaciones entre un máximo de cuatro personas. "Tenemos todo lo que necesitamos para vivir bien", declaró y explicó que, tras dar dos o tres clases distintas por la mañana, van a un restaurante a mediodía y tienen la comida cubierta todos los días. "Aproximadamente a las 15 o 16 horas estamos libres", añadió, en clara contraposición a las 11 horas que comentó Lesly anteriormente.

"Desgraciadamente, para ella su temporada aquí terminó como consecuencia de sus actos", alegó. "Está muy claro cuando una persona es conflictiva y no entra en un círculo. Muchas cosas son mentira y, para mí, esta persona no tiene credibilidad".

Por su parte, Alan, otros de los bailarines, coincidió con la versión de su compañera y quiso dejar claro que viven "muy bien". Además, alegó que todos los estudiantes, que no se conocían, "nunca habían compartido habitación", pero en el caso de la denunciante notó "cierta tensión con el grupo".

José Luis González y Elena Fernández, abogados que llevan el caso, también acudieron a Vamos a ver e intentaron arrojar algo de luz al caso que se juzga. González defendió que los 18 alumnos (17 y Lesly) vinieron desde México como turistas y, una vez en España, solicitaron la "estancia por estudios", como hace "el 95% de estudiantes", pues "el procedimiento preestablecido de forma nacional e internacional es esta fórmula":

Pero en mayo, "la delegación del Gobierno deniega ese permiso de estudios" y se interpuso un recurso inmediatamente por los 17 estudiantes. "A fecha actual, aún no se ha resuelto", aseguró el letrado. "La administración no cumple en plazo, tiene que resolver en un mes y va con un desfase de seis meses. La falta de cumplimiento de la propia administración no puede ser una cuestión penalizante".

La parroquia en la que ensayan

Los entrenamientos son en la parroquia San Juan de la Cruz, en Madrid, pero está completamente adaptada, con espejos, barras de ballet, una sala de canto, otra de danza y una grande para ensayos generales.

Así se pudo comprobar en Vamos a ver, que mostraron imágenes en exclusivas del recinto después de que Lesly afeara que los ensayos no fueran en una academia: "Todos nos imaginábamos una escuela de artes y a los pocos días nos dicen que va a ser en una parroquia".