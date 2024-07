Antiinmigración, en contra de ayudar a Kiev y crítico con las políticas climáticas: así es J. D. Vance, el vicepresidente de Trump

"No puedo soportar a Trump. Temo que esté llevando a la clase trabajadora blanca a un lugar muy oscuro". Estas palabras las pronunció en 2016 el que este lunes fue designado por Trump como su tándem electoral de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. J. D. Vance será su vicepresidente y mano derecha si, como dicen las encuestas, el magnate termina haciéndose con el Despacho Oval en noviembre. De esas críticas hechas hace ocho años ya no queda nada. Ni por parte de Vance ni del partido. La designación de este senador por Ohio no es solo un ejemplo de cómo Trump se ha hecho con el apoyo de las voces disidentes republicanas, sino también de la dirección que tomarán sus políticas de cara a un posible segundo mandato: centradas en combatir la inmigración, críticas con las políticas climáticas, en contra de la ayuda a Ucrania y a favor del apoyo sin condiciones a Israel.

El Partido Republicano ya no duda y está demostrando una unidad sin precedentes en torno al expresidente; que ha sido recibido como un héroe este lunes en la Convención Nacional Republicana tras el intento de asesinato que sufrió el pasado sábado en un mitin en Pensilvania. Sin embargo, el camino de Trump hasta controlar por completo el aparato del partido no ha sido sencillo. De hecho, el propio exmandatario aseguró durante la campaña de Vance al Senado en 2022 que este le estaba "besando el culo porque necesita el apoyo". Meses después, en un acto conjunto en Ohio, cerraron filas y Trump le definió como "una joven estrella, un gran senador y un verdadero luchador". Ya siendo senador, J. D. pidió disculpas públicas a Trump por las declaraciones de 2016 y las calificó como "un error".

Vance, de 39 años, se enfrenta ahora a un puesto que en el último mandato de Trump (ocupado por Mike Pence) tuvo escasa influencia. Pero en esta ocasión podría ser diferente, ya que puede servir como trampolín para convertir al vicepresidente en el candidato republicano en las elecciones de 2028, ya que en esos comicios Trump ya no podrá ser elegido. Con esta decisión, Trump está intentando llegar a un sector que le estaba costando más de la cuenta: los votantes de clase media trabajadora de los estados del Medios Oeste. "Las historia personal de Vance va a ser atractiva para muchos en el partido y para aquellos que no tienen gran interés en política", explica a EFE Robert Alexander, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Ohio Northern.

Antes de ser considerado una de las figuras incipientes del partido y haber comenzado su carrera política en el Senado, Vance sufrió una infancia expuesta a la violencia, a las armas y al consumo de drogas en Middletown. El número dos de Trump pasó de ese drama personal y posteriormente convertirse en infante de Marina en la guerra de Irak a ser uno de los escritores de moda y líder en ventas en Estados Unidos. Vance dejó sus trabajos en bufetes y tecnológicas californianas para escribir sus memorias en 2016 en un libro titulado Una elegía rural. Comenzó entonces su proyección mediática de la mano de The New York Times o la CNN como comentarista político.

Inmigración, cambio climático y Ucrania

En esos años, J. D. Vance se mostraba como un perfil más moderado, pero a medida que avanzaba su carrera política ha ido virando hacia un conservadurismo más cercano al movimiento populista MAGA (siglas del lema Make America Great Again), creado por su ahora compañero de papeleta, Donald Trump. Vance apoya políticas extremas contra al aborto y las personas LGBT. Además, ha defendido los ataques israelíes en Gaza y ha atacado a la Administración Biden por su gestión económica. Pero no son los únicos aspecto que comparte o ha adaptado al discurso de Trump.

Uno de los más sonados es el de la inmigración. Vance defiende la teoría de Trump de que los inmigrantes están "envenenando la sangre del país". Ya como senador presentó el proyecto conocido como Ley de Salida Oportuna (que finalmente no se aprobó), que requeriría que los extranjeros que desearan ingresar a Estados Unidos con visas temporales deberían pagar entre 5.000 y 15.000 dólares en una fianza o pago en efectivo al Departamento de Seguridad Nacional. Los extranjeros recuperarían el dinero si salían de Estados Unidos de acuerdo con los términos de sus visas.

Otra de las posturas que comparte y en las que ha sido más activo es la oposición a la ayuda económica que el Gobierno de Biden ha entregado a Ucrania. De hecho, J. D. lideró una campaña para bloquear el paquete de 60.000 millones de dólares. Además, Vance ha calificado de "fantasía" creer que Ucrania puede volver a tener sus fronteras previas a 2022 y ha pedido en varias ocasiones que Kiev detenga sus operaciones y negocie cuanto antes. Según recoge The New York Times, el candidato a vicepresidente llegó a decir en una entrevista con el polémico Steve Bannon que "realmente no le importa lo que le suceda a Ucrania".

Por último, su posición sobre las políticas climáticas también le ha generado críticas por parte de organizaciones no gubernamentales y del ala demócrata. Al igual que Trump, Vance pone en duda que tras el cambio climático esté la mano del ser humano y asegura que el clima "ha estado cambiando durante milenos". Así mismo, se proclama partidario de eliminar las subvenciones a los vehículos eléctricos y destinar esas cantidades a un subsidio lineal de 7.500 dólares por la compra de vehículos de motor de combustión. Siempre y cuando estos sean hechos en Estados Unidos, ya que una de las principales críticas a estas medidas es que beneficiarán a las compañías chinas.