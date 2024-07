Álvaro Morata y Alice Campello: la pareja de oro de La Roja

"Lo ha ganado todo en la vida" comentaba uno de los seguidores de la Selección Española bajo el vídeo viral en el que Álvaro Morata abrazaba y besaba a Alice Campello y a sus hijos.

Y es que a lo largo del último torneo de fútbol no han faltado muestras de apoyo y cariño hacia el capitán de La Roja -pese a que Alice es de la italiana localidad de Mestre- ni sus agradecimientos al aliento de su esposa. Las enésimas demostraciones de por qué la pareja recibe la etiqueta de #couplegoals.

Con 4 hijos y más de 8 años de relación, la pregunta que es imposible no hacerse para quienes les siguen día a día en sus redes sociales es cuál es su secreto para seguir tan enamorados.

Una combinación de complicidad, devoción y mucha química que les habría ayudado a superar los momentos más difíciles a los que han tenido que enfrentarse durante su relación.

Su primer encuentro no fue en el campo como les pasaría a David y Victoria Beckham, sino que tuvo lugar en las redes sociales, puesto que el futbolista se encontró con el perfil de la italiana y, como confesó posteriormente en entrevistas, fue todo un flechazo.

Ese amor a primera vista le llevó a escribirle un mensaje a través de Instagram, estrategia que Alice no vio con tan buenos ojos y dejó aquella primera toma de contacto sin contestar.

O bien Álvaro captó el mensaje de que no iba a ser suficiente con eso o bien se negó a dejar pasar la ocasión de conocerla personalmente, porque desde aquel momento intentó hablar con personas de su entorno que pudieran ponerle en contacto con ella.

No fue hasta que el sastre de la Juventus F.C., el equipo donde Álvaro jugaba en aquella época, hizo de improvisado celestino y, al encontrarse con la italiana, le animó a darle una oportunidad al que se convertiría en su esposo.

El fútbolista Álvaro Morata y su pareja, Alice Campello. GETTY IMAGES / Nicolò Campo

Al poco tiempo de contestarle -finalmente- a sus mensajes, Álvaro y Alice se conocieron en persona y la química se hizo más fuerte hasta el punto de que, según el deportista, le llegó a decir en su primera cita que era la mujer con la que querría casarse.

En aquel momento, ambos rondaban sus primeros años en la veintena, pero no fue un impedimento para vivir con intensidad su historia de amor. Hasta el punto de que una semana después de conocerse se fueron a vivir juntos apostando por su relación.

Aunque el italiano y el español son parecidos -y ahora ambos los dominan a la perfección- hubo un momento en el que eso no fue así y es algo que caracterizó la propuesta de matrimonio de Álvaro a quien ya era su novia oficialmente.

En un espectáculo de magia, el futbolista y la modelo salieron al escenario y con la diferencia lingüística, Alice admitió tiempo después que al principio no entendía todo lo que le estaban diciendo, lo que nunca ha impedido que lo recuerde con mucha emoción.

Igual que su boda, una ceremonia que tuvo lugar en junio de 2017, cuando la pareja italoespañola contraía matrimonio en una idílica iglesia de Venecia y no faltaron en su ceremonia los característicos barcos de madera de la ciudad para trasladar a los novios e invitados.

Un año después, le daban la bienvenida a sus mellizos, Alessandro y Leonardo. En 2020 se sumaría el pequeño Edoardo y en 2023, completaba la familia Bella, la niña tan deseada por ambos cuyo parto también supuso un bache en la relación por las complicaciones que tuvo la italiana.

Grandes amigos, mejores cónyuges

Este problema de salud se convertiría, de manera fortuita, en una de las mayores pruebas de la relación y es que Alice padeció una hemorragia interna para la que necesitó varias transfusiones de sangre. Una situación tan delicada que incluso el futbolista llegó a temer por la vida de su esposa.

No ha sido el único desafío al que se enfrentó la empresaria italiana y es que durante su intervención en el podcast de Vicky Martin Berrocal, Alice habló de las depresiones posparto que ha padecido tras ser madre.

Y también de cómo fue Álvaro quien la ayudó a atravesar esos momentos de dificultad, animándola a luchar por su felicidad incansablemente.

Habiéndole plantado cara a baches de estas dimensiones -y superándolos- no es de extrañar que, a día de hoy, Alice y Álvaro estén aún más unidos que el primer día.

"Es la suerte de mi vida, si me quitas a Álvaro quitas una parte de mí", comentaba la italiana en la misma entrevista. "Los momentos donde he sufrido más son los momentos que ahora recuerdo con más amor porque es donde he crecido".

También en ese espacio, la empresaria admitía que, como toda pareja, tienen discusiones. "Hay épocas que no le puedo ni ver, que discutimos y que no le soporto, que mastica y me molesta cómo mastica", afirmaba Alice. "Podemos estar tres horas sin hablarnos, pero luego nos necesitamos".

Y es que en esa compenetración está una de las claves de su relación. Pero también en la amistad, confianza, entendimiento, respeto y reconocimiento que se tienen, algunos elementos que favorecen la superación de desacuerdos.

Sin lugar a dudas, la complicidad que comparten -ambos tienen un sentido del humor parecido y disfrutan gastándose bromas-, su pasión por el skincare (Álvaro usa los productos de la línea de su esposa) o los negocios que han emprendido juntos, han aumentado esa sensación de familiaridad que tuvieron tras sus primeros encuentros, como si se conocieran de toda la vida.

Aunque no quita tampoco que mantengan la relación viva con detalles que comparten en redes sociales con su comunidad de seguidores. Uno de los gestos que más emocionó a sus fans fue la nota manuscrita en la lengua nativa de Alice que Álvaro le escribió un día cualquiera, diciéndole lo mucho que la quería.

Si sumamos el humor, que han 'crecido' juntos y que han sido conscientes de una manera inesperada de lo valioso que es su amor, al vivir el momento crítico de la salud de Alice, y de lo mucho que se estiman mutuamente; no es de extrañar que el compromiso entre ellos se haya ido fortaleciendo con el paso de los años.

Además, otro de sus puntos fuertes sería la perspectiva de futuro que tienen para con su familia, ya que ambos considerarían el bienestar de sus hijos y de su pareja la absoluta prioridad.

Este sería un motivo de peso para Álvaro Morata, quien no tiene pensado dedicarse a entrenar en un futuro porque eso significaría pasar tiempo lejos de su familia como le pasa actualmente. El delantero no duda que estará ligado al mundo del fútbol, pero con una profesión que le permita disfrutar plenamente de su rol como padre y esposo.