Kim Kardashian, criticada por sus vestidos en la boda de la familia más rica de Asia

Si hubiese sido únicamente en una ocasión, quizá se hubiese podido confundir con un desliz, pero que haya ocurrido en dos ocasiones ha agotado la paciencia de algunos de sus fans. Kim Kardashian se enfundó dos vestidos rojos en la boda en India a la que fue invitada este fin de semana, estando, sin embargo, ese color reservado en el país asiático para la novia.

Durante la ceremonia, todo un dispendio escandaloso de tres días por parte de la familia más rica de Asia, ya que quien se casaba era Anant Ambani, el hijo de Mukesh Ambani, el hombre más rico del continente, con la también millonaria Radhika Merchant, Kim llevó tres conjuntos diferentes.

El viernes, la socialité y empresaria, acompañada de su hermana Khloé Kardashian, llevó una lehenga escarlata de dos piezas muy atrevida que combinó con una dupatta también roja y con cientos de quilates en joyas como diamantes y esmeraldas de Lorraine Schwartz —como también haría el resto de días—.

Si bien el sábado se decantó por una lehenga en blanco roto y plateada combinada con un choli transparente de manga larga y una dupatta que continuaba el mismo estilo, el domingo volvió a optar por un top de tela cruzada y una falda y un velo a juego, todo de un rojo muy llamativo y, como siempre, muy encajado en su silueta.

Han sido, por tanto, el primero y el tercero de sus looks los que han desatado la lluvia de críticas de los seguidores, que no entienden cómo alguien que, sobre el papel, como la mayor influencer del mundo, es una experta en moda, no sabe que no se debe llevar dicho color en una boda en India.

"Pero por supuesto que Kim Kardashian quería llevar su traje rojo: a ella no le importa nada la novia, solo le importa hacerse la foto", le ha dedicado una usuaria, mientras que otra comentaba: "¡Pero por favor! ¿No te dio por buscar un 'Qué no ponerse en una boda [india]'? Se supone que no se utiliza el rojo".

"Es un outfit muy raro", "Siendo mexicano hasta yo sé que no se viste de rojo en una boda india" o "¿Vestir de rojo en una boda india no es un poco como el equivalente a vestirse de blanco en una boda civil o cristiana [sin ser la novia]?", han sido otros de los comentarios.

Además, otros usuarios también han criticado que el primero de sus trajes es "tremendamente inapropiado" porque tenía tan apretado el busto que en algunos comentarios se preguntaban si no se le estaban viendo parte de las areolas de los pezones.

Una experta en moda y protocolo, Eshita Kabra-Davies, ha declarado al medio Who What Wear que fue un patinazo en el estilismo de la ahora también actriz de 43 años. "Yo evitaría vestir de rojo para todos y cada uno de los actos [de la boda], así sea un invitado masculino o femenino", ha destacado.