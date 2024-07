Aixa Morales, CSIC: "Los modelos animales son clave para entender y tratar alteraciones genéticas del cerebro"

El tratamiento de muchos trastornos del neurodesarrollo comienza por la investigación en modelos animales. Con ellos se testea para dar con terapias e incluso con la cura de estas enfermedades. La científica e investigadora Aixa Morales está al frente de un equipo de trabajo del Instituto Cajal, centro de investigación perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que se dedica a investigar el desarrollo del cerebro y la formación de nuevas neuronas en la etapa adulta.

Sobre el uso de modelos animales para entender y curar los trastornos del neurodesarrollo ha hablado Morales durante su ponencia en las V Jornadas Neurocientíficas y Educativas de la Fundación Querer.

¿Qué ha explicado durante su ponencia?Yo me he referido sobre todo al valor de utilizar modelos animales, como el ratón, para entender cómo se forma el cerebro de manera correcta y, además, cómo abordar cuando hay alteraciones. La mayoría de ellas, en el caso de humanos, son alteraciones con una base genética, y esos genes que están alterados en humanos los podemos modificar en animales como el ratón. De esta manera, no solo podemos ver a nivel celular y a nivel de estructura del cerebro cuáles son las alteraciones, cuáles son los cambios de migración de células o de conectividad, sino que también en esos modelos animales podemos testar o analizar comportamientos o tareas que están alteradas en pacientes que tienen esa mutación genética.