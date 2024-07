Cristina Pedroche elige una tarta "sin azúcar ni edulcorantes" para el primer cumpleaños de su hija

La pequeña Laia, la primera hija de Cristina Pedroche y David Muñoz, que llegó al mundo el 14 de julio de 2023, celebró estos días su primer aniversario de vida.

Por este motivo, la presentadora y el chef tiraron la casa por la ventana, preparando para su hija una celebración muy especial en la que, por supuesto, no faltaba la correspondiente tarta.

A pesar de que fue una velada celebrada en la intimidad, la comunicadora no dudó en compartir algo de ella en Instagram, como habitualmente suele hacer. Fue la tarta, preparada por su chico para la ocasión.

"Día de mucho amor celebrando su primer añito ❤️❤️. Feliz cumpleaños Pitaya mía. Te amamos ❤️", le dedicaba la vallecana a su pequeña. "Tarta hecha por @dabizdiverxo sin azúcar y sin edulcorantes. Es de chantilly de cerezas y arándanos y bizcocho de vainilla y lima. Y arriba lleva cerezas frescas semicompotadas", detallaba.

Después de revelar estos detalles, la comunicadora ha recibido todo tipo de comentarios al respecto, ya que hay seguidores a los que les encanta la elección, aunque también ha habido alguna que otra crítica al respecto.

"Muchísimas Felicidades para esa niña y también para los papás. Sin azúcar ni edulcorantes, me encanta 😍", "Feliz cumpleaños, bonita. Pero hay algo que no comprendo. ¿Es necesario que un cocinero de tanto prestigio haga anuncios de una cadena de hamburguesas, comida rápida? Y seguro que esa sí lleva todo tipo de azúcares. Es solo una opinión, no es por crear discordia, pero lo he escuchado en más de una ocasión precisamente hablando de que ellos no le darán a su hija comida procesada y, sin embargo, la anuncian para que otros niños la coman. Creo que no es consecuente" o "Sin azúcar y sin edulcorante... Dónde está la de Mercadona de dibujos...", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post de la vallecana.

Comentarios aparte, lo cierto es que la pareja sigue firme en su elección de la dieta de su hija, de la que precisamente habló el chef en El Hormiguero. "Yo a mi hija no le voy a dar nunca bollería industrial, ni alimentos ultraprocesados, ni alimentos con aditivos", aseguró.