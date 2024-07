Almeida, sobre el grito de 'Gibraltar español': "Los jugadores no dijeron nada que el común de los españoles no sintamos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha restado importancia esta mañana al cántico de 'Gibraltar español' que jugadores de la Selección española como Rodri Hernánez o Álvaro Morata profirieron la noche del lunes durante el acto de celebración en la plaza de Cibeles por la Eurocopa conquistada por el combinado nacional.

"Los jugadores no dijeron nada que el común de los españoles no sintamos", ha apuntado Martínez-Almeida durante una entrevista en el progama 'La mirada crítica' de Telecinco.

Fue durante la parte final del festejo, en el escenario ubicado frente a la fachada del Palacio de Cibeles, sede del Consistorio mdarileño, cuando el capitán de la Selección, Álvaro Morata, y el jugador del Manchester City Rodri Hernández se animaron a proferir el cántico de 'Gibraltar español' tras haber batido precisamente a Inglaterra en la final de Berlín.

La fiesta de la Eurocopa tuvo de todo, dedicatorias, bromas y... muchos cánticos entre los que se coló uno muy polémico, el "Gibraltar es español" repetido en varias ocasiones por los jugadores y secundado por la afición.

El alcalde ha reconocido que la celebración, a la que asistió, fue "muy emocionante" y se ha mostrado agradecido con la Real Federación Española de Fútbol por elegir Cibeles y la sede del Consistorio como "base operativa" para el festejo. "Disfruté como un niño la noche de reyes, como un cerdo en una charca", ha bromeado.

Preguntado por el cántico sobre la colonia británica, Martínez-Almeida ha respondido con una sonrisa que se trató de "un cántico muy bueno" tras una final con Inglaterra para apostillar que no es algo que no sienta "el común de los españoles". "Oye, no decimos nada que no pensemos, pensamos lo que pensamos", ha ironizado.

"No pasa nada por no poner una sonrisa a Sánchez"

También se ha referido el alcalde al saludo del defensa Dani Carvajal al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, horas antes, cuando la Selección fue recibida en el Palacio de la Moncloa a su llegada desde Alemania, para advertir de lo "excesivo" de "hacer de esta anécdota, categoría".

Para el munícipe, es "el colmo" exigir un "grado de efusividad" concreto a la hora de saludar a Pedro Sánchez y ha insistido en que Carvajal "le saludó. "A lo mejor al presidente le hubiera gustado que hubiera sido más efusivo, pero no negar que hubo saludo", ha insistido el alcalde, quien ha sentenciado que "no pasa nada por no poner una sonrisa a Pedro Sánchez".

También se ha referido Martínez-Almeida al futuro del capitán del combinado nacional, Álvaro Morata, y su posible marcha del Atlético de Madrid, equipo del que el alcalde es seguidor declarado, aunque limitándose a agradecer la entrega del futbolista y mostrándose "orgulloso" de tener en su equipo "al delantero centro de la Selección con el ejemplo que ha dado".