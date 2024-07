Así son las vacaciones de Rafa, Ana y José Manuel, con discapacidad intelectual: "Nada me ha impedido viajar"

Como la inmensa mayoría de las personas Rafa, Ana y José Manuel están deseando que lleguen las vacaciones. Unos porque quieren descansar, otros para viajar, para irse al pueblo, ir a ver a su madre o, simplemente, para hacer esas cosas para las que casi no tiene tiempo el resto del año, como poner a punto la casa. La única diferencia es que, algunos de ellos, necesitan apoyo para hacer algunas de estas actividades.

Rafa, por ejemplo, aunque está independizado, prefiere organizar los viajes junto con sus compañeros de grupo de ocio; José Manuel no se imagina unas vacaciones sin irse al chalet de su familia en la montaña y Ana, que viaja mucho, incluso al extranjero, se lo piensa dos veces si el viaje tiene que hacerlo solo a un sitio que no conoce. Pero los tres tienen una cosa en común: son tan capaces, o más, de disfrutar de las vacaciones y de los viajes como cualquiera.

Rafa: "Me encantaría ir a Noruega y a ver a mi hermano"

Rafael Alfonzo Carmona tiene 32 años y trabaja en la asociación Astrade (Murcia) como operario de auxiliar de limpieza, "trabajo desde las 9 hasta las 16:45", nos contó. Este trabajo, junto con su nivel de autonomía, le ha permitido independizarse y vivir solo. Además, como nos contó, tiene a toda familia lejos, "mi hermano está en Noruega, parte de mi familia vive en Almería y otra en Venezuela. Yo tengo doble nacionalidad", puntualiza.

Desde el 29 de julio estará de vacaciones, y está deseando descansar y desconectar con actividades como "dormir, escuchar música, pasear y bañarme en la piscina y en la playa", cuenta. Durante el mes de agosto, quiere aprovechar también para cosas en casa, limpiar… pero, sobre todo, quiere relajarse, divertirse y viajar, como ya ha hecho otros años, "me suelo ir algunos días a ver a mi madre a Almería, a veces viene mi hermano de Noruega a verme y suelo quedar también con los del grupo de ocio de la asociación. Quedamos mucho, vamos al cine, a tomar algo, a La Manga...".

Rafa, de verde, en una de sus salidas con su grupo de ocio. Cedida

Este año, además, tiene planificado hacer un viajecito a Alicante, e intentar ir él solo, atreverse, porque, siempre que viaja, suele hacerlo con la asociación, "solemos hacer un viaje una vez al año. Este año nos hemos ido a Barcelona y me encantó porque no lo conocía… fuimos al parque Well, Portaventura… Los viajes los organizamos en enero y ya sabemos dónde vamos a ir, por eso me gusta más hacerlo con ellos".

Rafa es consciente de que no todas las personas con discapacidad intelectual y autismo tienen el mismo nivel de autonomía que él, pero le gustaría animarles a que viajaran, además de porque le encanta y se lo pasa bien, porque cree que le ha ayudado mucho, "les animaría a que se atrevieran, a que se lancen, que pierdan la vergüenza y el miedo, porque todo el cuestión de coger confianza. Y si no se ven seguros o creen que la necesitan, que pidan ayuda, pero que lo hagan", dice seguro.

Él, por su parte, ya está cogiendo fuerzas y confianza para hacer el viaje de sus sueños: "Ir a Noruega a conocerla y a ver a mi hermano. Ojalá pueda hacerlo el año que viene".

Ana: "Mi sueño es ir a París"

Ana Martínez tiene 45 años, vive sola en Cuenca -aunque es de Galicia- y trabaja en la administración pública. Cada verano se organiza las vacaciones más o menos de la misma forma, "siempre suelo hacer unas vacaciones como yo quiero y otras me voy a Galicia para ver a mi familia. Ahora en agosto me iré unos días con mi familia y unos días con amigos".

Este año, 'estrenó' la primera parte de sus vacaciones a principios de julio, cuando se fue sola a un campamento para adultos, "lo descubrí hace unos 10 años y me he ido con ellos muchas veces, y lo hago por libre, no voy con ninguna asociación. Hacemos mogollón de actividades. Este año me fui a Albarracín (Teruel)", cuenta.

También hizo un viaje a Barcelona con una amiga y le encantó, pues era la primera vez que visitaba la ciudad condal y "tenía muchas ganas de ir". La disfrutó porque, pese a que como nos confesó, le agobian las ciudades grandes, iba acompañada, algo que necesita a veces para viajar, porque, como explica, "tiendo a desorientarme".

Tampoco le viene mal que le echen una mano con la maleta, "necesito ayuda para organizarla, nunca sé qué meter. Para hacerla, sobre todo si me voy para muchos días, siempre se le pregunto a alguien".

Ana, durante uno de sus últimos viajes, en Albarracín (Teruel). Cedida

Por estos pequeños detalles, aunque ella es muy echada para adelante y viaja bastante, sí reconoce tiene un poco limitada la manera en la que viaja, "mi discapacidad no me ha impedido viajar, pero a veces me limita para hacer viajes largos sola, y para hacer algunos viajes que estoy deseando hacer, como los que son fuera de España, porque sé que sola no los disfrutaría".

Por ejemplo, hace poco le surgió la oportunidad de ir a Costa Rica "estuve a punto de hacer de voluntariado en el desove de tortugas, pero no me animo a ir yo sola porque no conozco nada, es un viaje muy largo… y como me oriento muy mal, siempre me da miedo hacer viajes largos sola".

Aun así, reconoce que disfruta mucho de los viajes, "el de Barcelona es uno de mis favoritos porque fue el primer viaje que elegí yo hacer y que estaba deseando hacer. También el que hice con Plena Inclusión a la sede de la ONU en Ginebra. A veces cojo días de vacaciones para ir a congresos de Plena Inclusión, porque soy vocal internacional y de vez en cuando tenemos que hacer viajes al extranjero, y me encanta".

Ahora mismo, solo tiene dos espinitas clavas, la del viaje a Costa Rica y visitar París, el que asegura que es "el viaje de mis sueños, mi sueño es ir a París", dice segura.

José Manuel: "Me encantaría ir a Disneylandia"

Jose Manuel Aliaga Carpena tiene 33 años y trabaja en un taller prelaboral de la asociación a la que pertenece, Aspajunide. También vive allí de lunes a viernes, y los fines de semana se va a casa de sus padres con su familia, donde tampoco para, "los fines de semana, cuando me voy para casa, voy al gimnasio, quedo con mis amigos, hago muchas actividades, toco en misa los bongos, doy conciertos de piano…", cuenta.

Además, está en un grupo de deporte de la asociación, donde juega al pádel y, de vez cuando, hace viajes con el equipo para jugar.

En verano, esa actividad baja, pero, cuando llegan las vacaciones, aprovecha cada minuto y tampoco para. Antes viajaba con su familia, ahora, las escapadas que hace son con la asociación.

Jose Manuel (a la izquierda), con su familia en el chalet de Cumbres de Valencia. Cedida

Este año, como ya ha viajado con la asociación, aprovechará para pasar tiempo con su familia, "estoy deseando coger las vacaciones. El día 2 nos vamos a Cumbres de Valencia a pasar las fiestas. Allí tenemos un chalet que está en la montaña, y tenemos piscina y ¡hasta un jacuzzi!", nos contaba.

Tiene cada semana planificada, "el día 3 nos vamos a Cumbres y estamos allí hasta el 12, que empiezan las fiestas de Jumilla. Luego volvemos a Cumbres a pasar las segundas vacaciones".

Vamos a pasear, al bar del pueblo, toco el piano y hasta doy conciertos y todo… Me lo paso muy bien

La estancia en Cumbres es, sin duda, lo que más disfruta, pues aprovecha para hacer todas las actividades que más le gustan, como "bañarme, pero hacemos muchas cosas, no nos aburrimos: vamos a pasear, al bar del pueblo, toco el piano y hasta doy conciertos y todo… Me lo paso muy bien, pero bueno, aprovecho también para hacer escritura, operaciones… para que no se me olvide. Después, ya toca volver a la residencia y al trabajo, que alguien tiene que levantar el país", dice resignado.

Otro año, intentará cumplir su sueño de ir a Disneyland, "me encantaría", dice ilusionado.