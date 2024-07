José Ramón Becerra, Director General de Derechos de los Animales: "Al cesar su actividad, un perro de caza volverá al paraguas de la ley"

José Ramón Becerra, Director General de Derechos de los Animales, tiene como "difícil reto" desarrollar y lograr el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal aprobada en marzo de 2023. La primera ley de ámbito nacional que protege a los animales domésticos y que nació con la polémica exclusión de los perros de trabajo, incluidos los de caza.

Con una larga trayectoria en la administración pública vasca, vinculada sobre todo a la protección del medio ambiente, este ingeniero de discurso concreto y sosegado estuvo tras el Proyecto de Ley de Protección de los Animales de Euskadi cuando era miembro del Parlamento Vasco.

Desde que fue nombrado Director General de Derechos de los Animales, se encuentra trabajando principalmente en el desarrollo de la Ley de Bienestar Animal, cuyo primer Real Decreto (que afecta a 25 de sus artículos) se envió a las CC AA el pasado viernes y cuya primera reunión técnica tiene lugar este miércoles.

José Ramón Becerra Director General de Derechos de los Animales frente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 Becerra es ingeniero técnico industrial por la Universidad del País Vasco y Máster en Prevención y Control de Riesgos Medioambientales y laborales por la UNED. A nivel profesional ha desarrollado casi toda su carrera en la administración pública vasca, asumiendo puestos técnicos y de gestión como la Dirección de Administración Ambiental o la Dirección de Proyectos Estratégicos y Administración Industrial del gobierno vasco. Además, es un referente nacional en el ámbito animalista gracias al Proyecto de Ley de Protección de los Animales que puso en marcha en Euskadi cuando fue parlamentario en el Parlamento Vasco.

El pasado viernes entregaron el Real Decreto que desarrolla 25 artículos de la ley a las comunidades autónomas. ¿Cuál ha sido su reacción?Nuestra idea es escuchar a las comunidades autónomas, atender las demandas que vayan formulando de aquí a finales de verano, de manera que el texto que sometamos en septiembre a exposición pública sea lo más consensuado posible. No solo con las comunidades autónomas, sino con todos los sectores afectados.

Llevar a buen puerto el desarrollo de la ley no es un reto menor. ¿Hacerla cumplir no es incluso mayor?Sí. Siempre digo que hacer una ley es relativamente fácil. Hacer una buena ley es más complicado. Y hacer que una ley se cumpla, es lo más difícil. El gran reto que tenemos ahora desde desde la Dirección General de Derechos de los Animales es elaborar un buen desarrollo reglamentario para que sea más fácil aplicarla y hacerla cumplir.

El chipado es obligatorio hace años en muchas comunidades autónomas en las que la mitad de los perros que se recogen siguen sin estar identificados. Vamos a tener que trabajar codo a codo con las comunidades autónomas, con las entidades locales, porque al final el bienestar y la protección de los animales de compañía es una competencia compartida entre todas las instituciones y necesitamos remar todos en la misma dirección. Buscaremos la manera de colaborar a través de campañas de sensibilización, pero también haciendo aplicar la ley y sancionando a quien no la cumpla.

Efectivamente, muchas de las responsabilidades recaen en las administraciones autonómicas y locales. ¿Se les va a proveer de más medios?Lo estamos evaluando y empezando a trabajar. Evidentemente nuestra labor desde la Dirección General no es solamente desarrollar los aspectos regulatorios, sino proporcionar al resto de instituciones herramientas técnicas y financieras para que puedan aplicar la ley. En este sentido estamos empezando a trabajar en un plan de acción sobre poblaciones felinas para toda España y después nuestra idea es abordar otro plan estatal contra el abandono y para promover la adopción de animales de compañía.

Hablando de las colonias felinas, suponen una problemática enorme que además choca muchas veces con las personas que defienden el medio ambiente. ¿Son posturas reconciliables?Ahí tenemos que partir de una realidad, y es que efectivamente tenemos muchísimos gatos comunitarios que están presentes en nuestras calles porque en algún momento han sido objeto de abandono. Cargar sobre los gatos comunitarios la responsabilidad de la pérdida de biodiversidad en España sería injusto, pero también sería injusto no tener en cuenta que efectivamente los gatos comunitarios pueden suponer un problema para la biodiversidad, para la salud pública, y para la convivencia en nuestras ciudades. Evidentemente, a esa cuestión hay que hacerle frente con una perspectiva muy clara: reducir la población y mejorar su bienestar. Seamos conscientes de que un gato que vive en la calle no vive bien.

¿Tienen contemplado poner el foco de alguna manera en esos gatos que no son comunitarios, tienen propietario, pero también acceso al exterior? Con frecuencia viven en entornos rurales, precisamente donde más peligroso es que que salgan para la fauna.Tenemos que trabajar en un plan de acción estatal que no se centre solamente en la gestión de colonias felinas. Tenemos una labor enorme respecto a la concienciación de la población y a hacer cumplir la ley; la identificación de los gatos es obligatoria y sabemos que no más del 5% lo están. Si avanzásemos en la identificación y esterilización de los gatos que viven en los domicilios, a medio plazo estaríamos poniendo las bases para terminar con esos gatos que están malviviendo en la calle, sufriendo, y que también son fuentes de posibles conflictos.

Prácticamente los únicos datos que tenemos es el de Fundación Affinity, una entidad privada. ¿Es su intención obtenerlos para conocer la magnitud del problema?Es verdad que los datos que tenemos son insuficientes y que necesitamos conocer mejor el reto al que nos enfrentamos para poder planificar las herramientas técnicas y financieras que necesitamos para darles respuesta. Creo que con el tiempo sí vamos a ser capaces de que el sistema central de registros que establece la ley nos lleve a tener datos fehacientes, pero es cierto que ahora mismo estamos trabajando para ver de qué manera podemos desarrollar un estudio sobre el abandono en España que complemente los que ya han hecho otras entidades privadas. De esta manera, podremos evaluar dentro de unos años si hemos mejorado o no.

Es obligado preguntar por los perros de trabajo, de caza, que quedaron fuera de la ley, pero que están incluidos en leyes autonómicas como la vasca. El decreto que han presentado abre la puerta a que cuando estos animales dejen de ejercer ese trabajo, vuelvan a pasar a ser animales de compañía, ¿es correcto?Esa es la interpretación correcta. Efectivamente, hay ciertos perros dedicados a determinadas actividades que quedan fuera del ámbito de aplicación de la ley, pero eso no implica que estén completamente desprotegidos. Hoy en día no solamente tenemos la normativa autonómica, tenemos todas las normativas de sanidad animal que obligan a que esos animales estén identificados, tengan sus tratamientos veterinarios y demás. Y además estamos trabajando en un reglamento europeo de bienestar animal que es de aplicación a todos los perros y gatos. Con lo cual, aunque es cierto que nos encontramos en una situación que no es la deseable, creemos que el desarrollo reglamentario de la ley tiene que dejar claro que un perro de caza, igual que un perro guarda de ganado o dedicado a terapias o actividades deportivas, está excluido de la ley en tanto y en cuanto realice esas actividades. En el momento en que su titular no tenga los permisos para hacer esas actividades o que el animal por su edad ya no las desarrolle, pues lógicamente se convierte en un animal de compañía más y vuelve a estar dentro del paraguas de la ley.

¿Cómo se va a poder controlar y delimitar?Hay actividades, por ejemplo los animales que asisten a los cuerpos y fuerzas de seguridad, que llega un momento en que alcanzan su edad de retiro, son adoptados y evidentemente pasan a ser de compañía. Habrá situaciones en las que será más difícil de determinar, pero en cada caso tendremos que ir trabajando en el sentido de interpretar la ley y los desarrollos reglamentarios en favor del bienestar del animal.

Volviendo a los perros de caza, salvo que estén federados compitiendo, parece uno de esos casos complicados. Bueno, son animales que estarán identificados, chipados, como cualquier otro y van a constar en los registros autonómicos. Dependerá de que el titular siga ejerciendo la actividad cinegética o no para poder determinar si ese perro está fuera o dentro del ámbito de aplicación de la ley.

En el desarrollo de la ley también hablan de someter a los perros potencialmente peligrosos a una prueba a los doce meses. ¿Quién y cómo la va a llevar a cabo?Vamos a empezar a trabajar a la vuelta del verano en la definición de esa prueba con las personas que más saben de comportamiento en este país. Vamos a a reactivar una mesa de trabajo que ya existía en la legislatura anterior y que se dedicó a analizar esta cuestión. Lo importante no es tanto la prueba, sino el concepto de que un perro solamente es potencialmente peligroso cuando se haya demostrado fehacientemente que no tiene aptitudes para la convivencia con otros animales y con las personas. Designar a un animal como ppp simplemente por su raza creemos que es algo injusto y una cuestión a la que tenemos que dar la vuelta.

¿Se aplicará solo a las razas del listado existente o a otras como el pastor alemán o el malinois que muchos expertos consideran que tienen ese potencial peligro?Estaríamos dispuestos a abrir esa prueba, pero no tanto por las características físicas del perro, sino por su comportamiento. Un perro que haya atacado y mordido, creemos que tiene que ser sometido a esa prueba, pero no simplemente por su peso o por su volumen torácico o por o por el tamaño de su mandíbula. Hay que hacer una evaluación más comportamental que de características físicas.

Establecen tres tipos de criadores. ¿Qué pasa cuando una persona tiene accidentalmente una camada?El objetivo de la regulación de la cría, por un lado es diferenciar a los criadores profesionales y que, por lo tanto, tienen más animales para la cría y tienen que asegurar unas mejores condiciones de bienestar, de aquellos criadores especializados que hacen una cría más selectiva y también de aquellas otras personas que simplemente quieren tener una camada con su animal de toda la vida. Creemos que las condiciones a las que había que someterlos no eran equivalentes. Por esto hemos procedido a diferenciar la cría convencional, especializada y puntual y, al mismo tiempo, ser más restrictivos con las personas que realizan una cría incontrolada. En el caso de la cría accidental, la titularidad de los animales le va a corresponder al ayuntamiento en cuestión.​

Por lo tanto, no podrá vender o ceder los animales a particulares, ¿correcto?Claro. La ley deja claro que la identificación y el registro de los animales le corresponde hacerlo solamente a criadores, entidades de protección animal o centros públicos de recogida de animales. Quien accidentalmente tenga una camada, tiene que poner esos animales a disposición de la entidad local, que es quién va a inscribirlos y, en su caso, decidir si acepta darlos en cesión o en adopción como cualquier animal abandonado.

La ley prohíbe criar cuando hay primer y segundo grado de consanguinidad y la cría de híbridos. ¿Hablamos de cruces como el Labradoodle o de la hibridación con animales salvajes?Hablamos de esa segunda opción pero, obviamente, en la fase en la que nos encontramos del borrador también estamos abiertos a cualquier sugerencia en el sentido de restringir posibles actuaciones de cría que no van dirigidas al bienestar animal.

Algunos países de Europa han prohibido la cría de ciertas razas también por temas de salud. ¿También lo contemplan?Esto lo estamos trabajando en el reglamento europeo pero sí queda constancia en el Real Decreto de que ciertas características morfológicas pueden generar problemas de bienestar animal y que, por tanto, tienen que ir restringiéndose. Es una tendencia que nos viene de Europa y que creo que tiene sentido porque al final son animales que, en muchos casos, no se pueden reproducir de forma natural.

Ha habido muchísima desinformación sobre el listado positivo de animales de compañía, ¿ha habido algún avance respecto a qué especies lo van a conformar?No. De momento nuestra idea es empezar a elaborar el Real Decreto donde se establecerá el procedimiento para incluir o excluir animales de ese listado pero, a ese respecto, debo decir que tenemos que elaborar el listado de animales domésticos, lo cual es una muy buena oportunidad para que contemplemos como tal a aquellos animales que se adaptan bien a la vida en cautividad y que tradicionalmente han convivido con el ser humano. No obstante, no tenemos nada elaborado a día de hoy porque, además, ambos listados tienen que ser elaborados e informados por grupos de personas expertas en bienestar y comportamiento animal.

Hubo cierta discusión cuando todavía estaba la ley en proceso sobre los caballos, que mucha gente tiene en consideración como animales de compañía pero, normalmente, no viviendo en el hogar.Tenemos que hacer esa deliberación en colaboración, en este caso, con el Ministerio de Agricultura ya que, a día de doy, contemplan este animal como de producción o renta. Ya tenemos un grupo de trabajo con ellos donde buscamos un consenso en aquellos temas donde tenemos competencias compartidas. Por eso no puedo adelantar nada de momento.

Sobre la posibilidad de actuar ante animales encerrados en coches, recintos, cuando exista riesgo para su vida, ¿también se contemplan los casos de perros en balcones?Aquí tenemos que hacer una interpretación que no sea contradictoria con el derecho a la inviolabilidad del domicilio privado. Por lo tanto, en fincas y espacios abiertos sí se puede actuar porque en muchos casos son animales que no conviven con el titular y, por tanto, son más susceptibles de no ver atendidas sus necesidades básicas; mientras que en un domicilio privado se requiere de una autorización judicial.

Otro de los puntos de la ley es la regulación por vez primera del universo de adiestradores y expertos en comportamiento. Es un ámbito en el que hay grandes profesionales haciendo un trabajo extraordinario pero donde, como es lógico al no estar regulado, también hay personas que no tienen la formación adecuada y que pueden estar haciendo una competencia desleal. Por eso creemos que, aunque sea de forma básica, tenemos que hacer esa regulación para que luego sean las comunidades autónomas las que completen esa regulación e inscriban a los profesionales que cumplan todos los requisitos en los correspondientes registros.

Hablando de formación, tienen ya muy avanzado el curso de cuatro horas para tutores de perros, ¿cuál es su principal objetivo?El objetivo no es que todas las personas que vayan a tener un perro sean expertas en su manejo, sino ayudarles a hacer una reflexión previa a tener ese animal de lo que implica en términos de tiempo, necesidades o costes. En segundo lugar, que conozcan qué tipo de animal necesitan y, por último, qué va a suponer en cuanto a los cambios que implica en su vida y así poder hacer una valoración de si les merece la pena o no.

¿Esto abre la puerta a que se hagan cursos también para la tenencia de otros animales sobre los que que conocemos todavía menos como gatos o exóticos?Sí. En el momento que ciertos animales se autoricen como animales de compañía, el Comité técnico y científico correspondiente podrá establecer la necesidad de plantear la realización de un curso o algún tipo de formación para tener esos conocimientos mínimos que precisan otros animales que no son perros.

Sobre la profesionalización de las protectoras de animales, ¿cuáles serían los objetivos con respecto a estas entidades?En primer lugar, hay que decir que este país tiene una deuda de gratitud con las protectoras y con las personas que, de forma voluntaria, durante años han trabajado para cubrir el hueco que las administraciones públicas no han llenado a efectos de dar la atención debida a animales abandonados. A día de hoy sigue sucediendo, pero sí es cierto que la Ley de Bienestar Animal establece una serie de obligaciones para las entidades locales y los ayuntamientos con el fin de que las instituciones vayan asumiendo esas competencias al mismo tiempo que conviven con unas entidades protectoras cada vez con mayor formación, mayores medios y mayor capacidad de ayudar.

¿Eso implica una profesionalización?Sería lo deseable si existen los medios necesarios pero, en cualquier caso, lo que tenemos que asegurarnos es que todas las protectoras estén registradas y que cumplan unos criterios mínimos, ese ha sido el objetivo del Real Decreto.

Al tiempo que continúa el desarrollo e implantación de la ley, ¿qué otros planes tienen más allá de los relacionados con la Ley de Bienestar Animal?Tenemos que hacer desarrollos normativos en otras cuestiones que han quedado pendientes desde la legislatura anterior como, por ejemplo, los núcleos zoológicos de animales de compañía; otro Real Decreto que tenemos prácticamente preparado sobre perros de asistencia para dar una homogeneidad a la normativa existente a nivel estatal y, también, desarrollar los listados de animales domésticos y el listado positivo, que nos llevan a la cuestión de los animales silvestres en cautividad. Además, como ya he mencionado, tenemos que ser capaces de empezar a desarrollar planes de acción para no quedarnos en el desarrollo reglamentario, sino poner herramientas técnicas, financieras, políticas y comunicativas para que cuestiones como la de la gestión de colonias felinas o el hacer frente al abandono sienten las bases para que podamos decir que el país ha dado un saldo de calidad en materia de protección de animales de compañía.