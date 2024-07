Dulceida, a Laura Escanes: "En mi cabeza el embarazo era un sueño, pero lo tenía muy romantizado. Se me hace pesado"

Dulceida y Alba Paul han abierto su corazón y han conversado con Laura Escanes sobre el futuro de las redes sociales, las críticas que reciben casi a diario y, sobre todo, de su próxima maternidad, que se ha convertido en su proyecto más inminente y, a la vez, más especial.

"¿Vosotras seguís recibiendo ataques?", pregunta la modelo e influencer a sus invitadas del pódcast Entre el cielo y las nubes. "Bueno, ahora con la maternidad, cada día. La más típica es: '¿y el padre?", dice Dulceida. "Son comentarios de una mente superantigua que, lamentablemente, siguen existiendo. ¿Os sentís referentes?", pregunta Laura.

"Yo, a tope. Sale mucho hate, porque quizás el embarazo de esta manera no está muy expuesto. Nos comemos mucho hate, pero es una manera de que la gente vea esta forma de ser madre y si podemos ser portavoces de esto, genial", dice Alba. "Yo no me siento nunca en nada referente porque es algo que me da miedo, pero al final, siendo nosotras, lo somos", comenta, por su parte, Dulceida.

"¿Cómo marcas ese límite con los medios? ¿hasta que punto te proteges?", pregunta de nuevo Laura. "Yo siento que fluyendo y haciéndolo como nosotras creemos, siento que nos protegemos bastante. Yo he llegado a sentir que la gente detrás de la pantalla tenía el poder sobre mí y sobre muchas cosas, pero ahora tengo claro que el poder lo tengo yo y me da igual lo que digan porque soy yo, mi familia y mi hija. Creo que deberían callarse mucho las bocas cuando hablan de maternidad", responde Dulceida.

Precisamente, sobre el tema del embarazo, esta admite: "En mi cabeza el embarazo era un sueño y algo increíble, obviamente es lo mejor que me ha pasado en la vida porque voy a dar a luz a mi hija, pero a la vez me parece que lo tenía muy romantizado. Se me hace pesado, tengo un ambiente muy activo y lo paso mal".

También han hablado sobre la repercusión que tienen en las redes. "¿Te consideras la reina?", pregunta Laura. "La reina no, pero sí que soy una de las primeras y con el tiempo he tenido bastantes plataformas", responde tajante y segura Dulceida.