Aitana aclara cuánto ha cobrado por actuar en la fiesta de la Roja: "Celebro algo que nos ha unido a todos"

La Selección española, que hizo historia al ganar su cuarta Eurocopa y se convirtió en el único equipo europeo en conseguir este hito, regresó a España este lunes para celebrar con toda la afición su victoria.

Tras visitar a los reyes en Zarzuela y al presidente del Gobierno en Moncloa, los campeones recorrieron Madrid hasta llegar a Cibeles con una gran fiesta en la que una de las invitadas especiales fue Aitana.

La cantante catalana fue la gran sorpresa de la noche con una actuación que hizo cantar y bailar a todos los espectadores. Aunque la actuación fue breve y solo interpretó una canción, al terminar quiso mandar un emotivo mensaje: "Gracias a todos y cada uno de vosotros por haber hecho todo esto, que todo el mundo esté tan unido".

La cantante demostró ser muy fan del fútbol y sobre todo de la selección española, pero, después de que se confirmara que iba a actuar en Cibeles, fue cuestionada en redes sociales y quiso aclarar cuánto cobró por estar en la fiesta de la selección.

"Cada vez que veo los movimientos de Aitana me pregunto si hará algo de forma genuina sin dinero o campañas de por medio", escribió la usuaria de X Alba Medina (@srtacotilleo) en su perfil.

Este comentario no pasó desapercibido para la extriunfita, que no dudó en responder para aclarar esta cuestión: "No me pagan nada. Voy a celebrar con la selección de mi país algo que no ha unido a todos y que nos ha hecho tener mucha ilusión".

no me pagan nada:) jajajaja voy a celebrar con la selección de mi país algo que nos ha unido a todxs y que nos ha hecho tener mucha ilusión. https://t.co/VaMQczmgKs — αitana (@Aitanax) July 15, 2024

Ante la respuesta de la artista, Medina reculó: "Gracias por la aclaración, Aitana. Me refería a que a veces tengo la sensación de que todo lo que se hace tiene un fin detrás y no se hace de forma genuina. Lo dicho, disfruta mucho de show que vas a dar esta noche seguro que será bestial".