Alba Carrillo, harta, carga contra Mediaset y Jorge Pérez: "Maldad es intentar blanquear al infiel, aviso medidas legales"

Alba Carrillo ha dicho basta. La modelo ha denunciado lo que, según ella, es "acoso y derribo" por parte de Mediaset, grupo de comunicación en el que colaboró en el pasado durante muchos años.

A través de sus redes sociales, la tertuliana, ahora en TVE, manda un claro mensaje a su principal cadena, Telecinco, y uno de sus rostros, Jorge Pérez, que, en el pasado, habría tenido un affaire con ella. "A la cadena ponzoñosa: dejad de ser unos cínicos y de sacarme en temas de los que ya no me quiero defender", escribe la modelo en sus stories.

"Haced audiencia a vuestra costa. Hablad de las pruebas peligrosas que hacéis, de las triquiñuelas y la doble moral, pero dejadme en paz. Vosotros seguid blanqueando infieles, haciendo '12 meses, 12 causas' y llevando a gente a desmembrar a sus propias madres por cuatro duros, o haced docuseries y contratad a los malhechores para luego volverlos a encumbrar entre cocos, pero tened dignidad y no hagáis caja con nada que tenga que ver conmigo", insiste.

"Aviso medidas legales para cualquiera que atente contra mi honor y diga cosas que no pueda demostrar. Igual que para quien me acuse de mentirosa de una cosa que vio toda España. Maldad es intentar blanquear al infiel y a la Santa que hicieron todo lo posible hasta que consiguieron que me quedara sin trabajo, a base de amenazas de demandas", critica la madrileña, en una clara referencia a Jorge Pérez y su mujer. "Ahora es mi turno. Basta. Quiero que Mediaset me deje en paz", remata.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que, después, grabó un vídeo en el que siguió con sus críticas al grupo. "¿Estoy ganando dinero yendo a Supervivientes a ser un mueble con la Santa, que ya no iba a aparecer nunca más por los platós, y está ahí? No. Dejadme en paz. No quiero saber nada de Mediaset, no quiero saber nada de Supervivientes, que puedo contar largo y tendido...", dejó caer la madrileña, que vuelve a arremeter contra Pérez en el vídeo.