Decretan el ingreso en prisión para el presunto asesino machista de Buñol

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Requena ha decretado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre detenido el pasado sábado como supuesto autor del homicidio de su compañera sentimental en la localidad de Buñol (Valencia).

El detenido queda ahora investigado en una causa abierta por un delito de homicidio con agravante de género, sin perjuicio de ulterior calificación, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El juez ha tomado esta decisión tras celebrar una comparecencia en ausencia del arrestado, que se encuentra hospitalizado y no estaba en condiciones de prestar declaración, tal y como ha certificado un médico forense. Durante la comparecencia judicial han estado presentes tanto su abogado defensor como el Ministerio Fiscal, según las fuentes, que han indicado que el juez únicamente ha resuelto sobre la situación personal del sospechoso en relación a un posible delito de homicidio.

Otros posibles delitos que podría haber cometido el hombre posteriormente, durante su huida en un vehículo hasta que fue detenido a la entrada de la ciudad de València, son objeto de un atestado policial diferente y serán investigados en principio por otro órgano judicial en una causa independiente de la del crimen.

Su ex le había denunciado

Las mismas fuentes han confirmado que en noviembre de 2023 una psicóloga interpuso una denuncia contra el ahora detenido por amenazas y malos tratos a su pareja y que posteriormente fue ratificada por la víctima. La causa recayó inicialmente en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Alzira, demarcación judicial donde la víctima se encontraba residiendo al parecer en esas fechas junto a su madre.

El juzgado incoó diligencias previas pero consideró, con los elementos e indicios existentes en ese momento procesal -no había parte de lesiones, no constaba la detención policial del sospechoso, que residía en Buñol, y la víctima había manifestado su voluntad de continuar viviendo con su madre en Alzira- y de conformidad con el criterio del Ministerio Fiscal, que no había lugar a acordar una orden de protección.

Más tarde, el juzgado de Alzira se inhibió en favor del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Requena, tras constatarse que la residencia oficial de la denunciante era la localidad de Buñol, que pertenece a ese partido judicial.

La víctima compareció en el juzgado de Requena el pasado mes de abril y renunció a contar con medidas judiciales de protección, tras manifestar que no albergaba ningún temor hacia su compañero sentimental. Al mismo tiempo solicitó el sobreseimiento de la causa, sobre el que la Fiscalía informó favorablemente. Esa petición, no obstante, estaba pendiente de resolver por el juzgado cuando se produjo el homicidio, concluyen las fuentes.