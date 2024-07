Lucati, el torero de 'GH 15', reta a Gonzalo Montoya: "Busco la venganza"

Tras la celebración de la última edición de Velada del Año, el torero de GH 15 Luis Ramírez, conocido también como Lucati, ha reaparecido en redes sociales con un propósito: retar a Gonzalo Montoya en un ring de boxeo.

Aunque todavía no se sabe la razón a ciencia cierta de por qué quiere enfrentarse en un cara a cara con el exnovio de Susana Molina, el exconcursante del programa de Telecinco ha subido una serie de capturas con mensajes de odio de Montoya hacia él.

Lucati ha asegurado en estos stories que cuando recibió estas amenazas por parte del sevillano, él se encontraba de manera irregular en Estados Unidos y no podía regresar a España para enfrentarse a su enemigo.

Imagen promocional que Luis Ramírez ha compartido a través de 'stories'. LUCATI / INSTAGRAM

Según él, la respuesta por parte de Gonzalo Montoya fue "no tengo huevos", lo que deja con incertidumbre el saber si pelearan o no. "Gonzalo, eres un auténtico cobarde, por tu sangre corre auténtica Cobardía, que lo sepa todo el mundo, no tienes agallas", le replica.

Asimismo, desde que decidió retar públicamente a Gonzalo Montoya, Lucati ha afirmado recibir mensajes con insultos de sus amigos y familiares cercanos, e incluso piensa que algunos comentarios anónimos podrían ser del propio Gonzalo.

Aparte de las capturas, el influencer ha subido una foto de la plaza de toros de Sevilla, conocida como la Maestranza, donde él quiere que se realice su torneo de boxeo.

"No busco fama mediática, busco la venganza. No estás perdonado. Llevo ocho años construyendo una vida fuera de la tele. Mi silencio no define mi estado. Nadie sabe, solo yo. Gonzalo Montoya, ¡pelea conmigo! ¡Es hora de que te comas tus palabras!", ha escrito en tono amenazante.

'Storie' de Luis Ramírez. LUCATI / INSTAGRAM

Igualmente, el torero ha confirmado que cualquier usuario puede conocer la razón por la que quiere enfrentarse a Gonzalo Montoya: "Todo el que mande su correo antes de las 12.00 horas recibirá la "carta abierta".