Vox vota en Les Corts a favor de las iniciativas del Consell tras la ruptura del pacto

La primera sesión en Les Corts tras la salida de los consellers de Vox del Ejecutivo valenciano no ha deparado cambios en cuanto al sentido de voto de esta formación. En el último pleno antes de las vacaciones estivales, el llamado escoba en el que se validan los decretos e iniciativas pendientes, los 13 parlamentarios del hasta la semana pasada socio del Consell han votado con el PP el orden del día. Los puntos más destacados han sido dos decretos ley (sobre ayudas a los damnificados del incendio de Campanar y para ampliar los descuentos de las tarifas del transporte públicos) que han logrado la unanimidad de la cámara. El tercero, sobre simplificación aprobado la semana pasada por el Consell, también ha recibido el respaldo de Vox, aunque se tramitará como proyecto de ley para negociar "uno por uno todos los artículos". Finalmente, este grupo también ha apoyado junto al PP al inspector de Hacienda Eduardo Beut como nuevo director de la Agencia Valenciana Antifraude.

En el pleno de este lunes también se han visualizado los cambios en los escaños derivados de la remodelación ejecutada por el president, Carlos Mazón, el pasado viernes. Por ejemplo, la nueva vicepresidenta única, Susana Camarero, ha ocupado el asiento junto al jefe del Consell que hasta la semana pasada perteneció al exvicepresidente Vicente Barrera. El nuevo conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, ha pasado de la bancada roja como portavoz del PP a la azul del Ejecutivo, y su sustituto, el secretario general del PP, Juanfran Pérez Llorca, se ha sentado en el escaño de síndic popular.

El único punto en el que Vox ha marcado ciertas distancias con el PP ha sido el relativo al decreto de simplificación administrativa, que elimina o modifica 29 leyes, 37 decretos, 8 órdenes y más de 500 artículos vigentes. Aunque el grupo dirigido por José María Llanos ha apoyado la convalidación de la norma, que sigue pues en vigor, ha pedido tramitarla como proyecto de ley para negociar "uno por uno" todos sus artículos. El propio Mazón había avanzado por la mañana, durante una entrevista en la Cadena Ser, que había trasladado a todos los grupos parlamentarios su predisposición de tramitar la norma como proyecto de ley si había "alguna mínima posibilidad" de que en el pleno no saliese adelante.

Esta fórmula de tramitación, en palabras de Mazón, permitirá a los grupos "negociar" y "repasar uno por uno todos los artículos para mejorar la relación de los ciudadanos, de las empresas, de las pymes, de los autónomos y de las inversiones con la administración". "Yo estaría dispuesto a empezar desde hoy mismo", ha añadido. "Si alguno lo necesita para autoafirmarse, estoy más que dispuesto", ha manifestado Mazón, que se ha mostrado "absolutamente abierto" a esa "cultura del diálogo" parlamentario.

Por su parte, el síndic de Vox ha dicho que su apoyo estaría matizado por la fórmula del proyecto de ley porque "tiene que ser bien estudiado". "Llegó a última hora y tiene en letra pequeña casi 200 páginas", ha remarcado, aunque los exconsellers de Vox lo apoyaron en el pleno del Ejecutivo de la semana pasada. Esta tramitación puede llevar a que Les Corts no fijen un calendario para el debate de la norma a corto o medio plazo, aunque el nuevo síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, afirmó que "a partir de septiembre" se podrá "perfeccionar o mejorar" su contenido.

Entre el resto de grupos de la oposición, José Muñoz (PSPV) aseveró que recurrirán a "todos los instrumentos jurídicos y legales para parar este macrodecreto que se va a aprobar de manera opaca y sin transparencia por la puerta de atrás". Joan Baldoví (Compromís) advirtió que también iban a pedir que se tramite como proyecto de ley y estudiarán la posible "inconstitucionalidad" del decreto, que ve como "una auténtica salvajada" porque "desbloquea muchísimos controles".

La gratuidad temporal para jóvenes menores de 31 años en los medios de transporte de titularidad autonómica será válida hasta el 31 de diciembre, y la reducción temporal del 50% del precio de los abonos de transporte y títulos multiviaje se amplía hasta el 31 de enero de 2025. Asimismo, se ha convalidado por unanimidad el decreto ley con medidas para los afectados por el incendio del edificio del barrio valenciano de Campanar del pasado 22 de febrero, en el que murieron diez personas, consistentes en la bonificación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en caso de compra de una nueva vivienda en 2024 y 2025, y de las cuotas de saneamiento pendientes de facturación.

"No desestabilizar"

De cara al futuro, Llanos reiteró que Vox apoyará las medidas que considere positivas "vengan del grupo que vengan". "No tenemos ninguna intención de desestabilizar el gobierno, absolutamente ninguna, pero si no formamos parte no tenemos ese compromiso de tener que llegar necesariamente a votar lo mismo o apoyar todas las medidas", explicó. Y puso como ejemplo el apoyo de Vox a medidas como la proposición de ley de À Punt, ya que este partido está en contra de las radiotelevisiones autonómicas: "En un pacto de gobierno todos ceden y Vox ha respetado los pactos de caballeros".

Massó no dimite; el PP dice que su cargo le corresponde

La presidenta de Les Corts, Llanos Massó, de Vox, no tiene intención de dimitir tras la ruptura de los cinco gobiernos autonómicos anunciada el pasado jueves por el presidente nacional de su partido, Santiago Abascal, que derivó en la salida de los tres consellers de esta formación política y la formación de un Ejecutivo monocolor del PP. Massó, siguiendo la línea argumental expuesta por su partido, descarta seguir en la Cámara los pasos de sus compañeros en el Consell y tampoco se plantea la posibilidad de que el PP le retire su apoyo o fuerce su salida. De hecho, los populares dejan su continuidad en manos de la propia Massó, ya que entienden que la renuncia es una "decisión personal", si bien añaden que el PP debería asumir la Presidencia de Les Corts, ya que se incluyó en el pacto entre ambas formaciones que se rompió la semana pasada. El propio Carlos Mazón cree "evidente" que el cargo de Massó formaba parte del acuerdo.

"Yo voy a seguir como presidenta de Las Cortes a día de hoy (...) Entre otras cosas, porque los mismos votos que permitieron que yo fuera presidenta son los mismos que han permitido que Carlos Mazón sea presidente de la Generalitat", declaró la presidenta en los pasillos de la Cámara. "Hemos salido de los gobiernos; las mesas de los parlamentos autonómicos y las presidencias no tienen ninguna responsabilidad en esas políticas (en alusión al reparto de menores migrantes). Por tanto, yo voy a seguir de presidenta de Les Corts", insistió. Y abundó: "Lo que se ha roto han sido los gobiernos. Si se hubiera roto el pacto por el que yo soy presidenta de Les Corts, también se rompe el pacto por el que Carlos Mazón es presidente de la Generalitat".

Desde el grupo popular, su nuevo síndic, Juanfran Pérez Llorca, defendió que "Massó fue elegida presidenta con un acuerdo de gobierno", por lo que "si Vox ha decidido salir del acuerdo" lo "lógico" sería que la Presidencia de Les Corts la ocupe el PP. Para ello, a su juicio, "habría que volver a hacer una elección de la Presidencia atendiendo a la representación de cada formación". En cualquier caso, Pérez Llorca hizo hincapié en que "tiene que ser su decisión" (la de Massó) y en que el PP mantendrá la "coherencia" de que todos los grupos, incluido Vox, estén representados en la Mesa de Les Corts.

Además, descartó la propuesta de Compromís de reformar el reglamento para retirar a Massó de la Presidencia, ya que recordó que este grupo entró en la Mesa gracias a un acuerdo con el PP para que todos los grupos tuvieran representación. "Veo muy difícil apoyarla tal y como está planteada", esgrimió sobre esta iniciativa, que ve "algo cómica".