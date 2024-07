Sharon Stone recrea a sus 66 años su famoso cruce de piernas de 'Instinto básico'

Sharon Stone es una de las actrices más conocidas de Hollywood, aunque, si por una película, será siempre recordada por su trabajo en Instinto básico. En el thriller erótico de 1992, la intérprete no solo consiguió saltar a la fama, sino que su papel como Catherine Tramell quedará en la memoria colectiva por su cruce de piernas.

En la película, Sharon era una escritora sospechosa de un asesinato. Por eso, durante la escena del interrogatorio, su personalidad intrigante y seductora quedó más que marcada. El famoso y sensual cruce de piernas pasó para siempre a estar presente en la historia del cine.

Ahora, más de 30 años después de aquel momento, la intérprete ha querido recrearlo, aunque de una manera muy especial. A sus 66 años, no ha perdido ni un toque de su estilo, y prueba de ello ha sido su última publicación en Instagram.

Ataviada con un conjunto de lencería roja, un collar de perlas blanco y unos tacones azules, ha posado sentada con la misma pose sobre una silla de pelo en tonos blancos y dorados. "Simplemente, tuya", ha escrito como pie de foto.

La publicación cuenta ya con casi 200.000 'me gusta' y, como no podía ser de otra manera, se ha llenado de todo tipo de comentarios. "Vas más allá de ser genial tanto por dentro como por fuera", "me quedo sin palabras contigo", o "brava" son solo algunso de los comentarios más repetidos.