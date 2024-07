Este lunes, Roberto Martín, promotor del concierto cancelado de Isabel Pantoja en Valladolid, ha acudido a Así es la vida para exponer su situación y denunciar el trato recibido por parte del productor de la gira.

Como ya ha aclarado en otras ocasiones, Martín ha explicado que la cantante no le debe nada y que el reclamo de 330.000 euros va dirigido exclusivamente al organizador de la gira.

Durante su intervención, Roberto ha afirmado que ha recibido un burofax en el que se le insta a ponerse en contacto con un despacho de abogados en un plazo de tres días "para negociar los términos de un acuerdo transaccional que incluya la liquidación".

Según el promotor, este acuerdo busca que él se mantenga en silencio sobre el tema, lo cual considera una maniobra "vergonzosa" para acallar su versión de los hechos.

"He recibido un regalado en forma de misiva en el que se me exige que me mantenga callado porque, según me dicen, estaría vulnerando la intimidad de este señor. Creo que he sido muy educado y lo voy a seguir siendo, pero voy a seguir hablando porque, además de ser promotor, soy periodista", ha expresado.

Martín ha destacado también que no ha recibido ninguna compensación tras la cancelación del evento, a pesar de que, según su letrado, debería haber recibido "ipso facto" 200.000 euros por parte del seguro. "Yo les hubiera dejado pagármelo a plazos", ha lamentado.

Ante la actitud del productor, ha asegurado que presentará una demanda: "Ahora no solo le voy a pedir los 330.000 euros, sino que voy a demandar por incumplimiento de contrato y te voy a pedir daños y perjuicios y el lucro cesante".

El promotor, con experiencia en la organización de conciertos de otros artistas, ha afirmado que lo ocurrido con la tonadillera "no es nada normal". Ha finalizado comentando: "Jamás he tenido un problema como este. Llevo 14 años en la profesión y jamás he tenido ningún problema con ningún artista. Y adoro a Isabel Pantoja, no tengo problemas con ella".