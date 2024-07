Las Perseidas, la luna azul... Los fenómenos astronómicos del verano que no te puedes perder en España

Quedan poco más de dos meses para que termine el verano, y para muchos no existe mejor plan que observar el cielo durante las noches de calor. Julio ya ha arrancado, y con ello se ha puesto en marcha el calendario de fenómenos astronómicos que se podrán ver desde España, como las Perseidas o la Luna de Ciervo, y que ofrecerán una vista privilegiada en el firmamento.

En julio hay tres lluvias de estrellas, y todas ellas ya han empezado. Este mismo lunes ya se podrán observar las Piscis Austrínidas, visibles hasta el 10 de agosto. Este fenómeno recibe su nombre porque los meteoros parecen caer desde una de las estrellas de la constelación Pez Austral, y su punto de mayor actividad se dará el 29 de julio. En puntos de buena visibilidad será posible observar unos cinco meteoros por hora.

A esta se le suma la de las Delta Acuáridas del sur, cuyos meteros caen desde el 12 de julio hasta el 23 de agosto. Su punto máximo será también a finales de este séptimo mes, concretamente en la noche del 31. Desde el Instituto Geográfico Nacional (IGN) aseguran que este año es una buena oportunidad para verla, pues además de que se podrán avistar unas 20 estrellas fugaces por hora, la luna estará en una fase favorable y no impedirá la visión. Esa misma noche y de manera simultánea, otro fenómeno alcanzará su punto máximo en el firmamento. Se trata de las Alfa Capricórnidas, denominadas así por su cercanía a la constelación de Capricornio. Esta lluvia lleva en marcha desde el 3 de julio, y se extenderá hasta el 15 de agosto, aunque tiene una actividad mucho menor a las anteriores.

Después de estos tres eventos, llega el fenómeno astronómico más esperado del año. Son las conocidas Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo, que aunque empiezan a verse este miércoles, no será hasta el 12 de agosto cuando alcancen su punto de mayor claridad. 200 meteoros por hora llenarán el cielo de luz en un evento que ningún amante de las estrellas fugaces se puede perder. Este 2024, no obstante, la fase lunar y el horario de más actividad (de 15.00 a 18.00 horas) dificultarán su visión. "No será un buen año para su observación", ha asegurado, al respecto, el IGN.

Las lunas llenas

En estos dos meses de verano se producirán dos lunas llenas. Originalmente conocida como la Luna de Ciervo, este evento de julio tendrá lugar en la noche del 21. El nombre lo pusieron los nativos americanos, que asociaron el fenómeno astronómico al mes en el que estos animales comienzan a desarrollar sus nuevas astas. Así lo asegura el medio ElTiempo.es.

Mientras, el 19 de agosto tendrá lugar la Luna del Esturión. Además, al ser la cuarta que se produce en verano, este evento también recibirá el nombre de Luna azul estacional, haciéndola aún más especial. La fase lunar contraria, cuando el hemisferio iluminado del satélite no se puede ver, se producirá el 4 de este octavo mes.

Pese a tener el calendario astronómico lleno de eventos, aún queda uno más. En este caso es la llegada del cometa 13B/Olbers. Este cuerpo celeste, que se ve cada casi 70 años, pasará cerca de la Tierra durante el 20 de julio, aunque, en principio, no podrá ser avistado por el ojo desnudo.

Los meses de verano son muy característicos por acumular una gran cantidad de fenómenos astronómicos. No obstante, en los meses siguientes también abundarán este tipo de eventos. Uno de ellos será la Superluna de septiembre, que tendrá lugar el 18. Durante esta noche el satélite se verá mucho más grande y brillante de lo normal.