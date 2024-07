Comín culpa a Metsola de que su escaño en la Eurocámara quede vacante: "Es un atentado a la democracia"

Toni Comín dejará de ser eurodiputado a todos los efectos este mismo martes, cuando arranque la décima legislatura en la UE. Su escaño ha quedado vacante a la espera de que se resuelva su situación en el TJUE y después de que no jurase o prometiese la Constitución Española tras ser elegido el pasado 9 de junio como cabeza de lista de Junts. Él, en una rueda de prensa este lunes en Estrasburgo, ha responsabilizado a la presidenta Roberta Metsola (también candidata a la reelección) de su momento actual. "Nos parece un atentado a la democracia", apuntó el dirigente independentista.

Comín, fugado desde 2017, cuando huyó de España junto a, entre otros, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, está a la espera de que se le aplique la ley de amnistía y de momento ha acusado a Metsola de no respetar la decisión que tomó el entonces presidente de la Eurocámara David Sassoli, en 2019, cuando después de acceder al cargo les permitió tanto a él como a Puigdemont sentarse en sus escaños.

En la rueda de prensa, el dirigente catalán ha aventurado que Metsola "deja sin representación" a sus votantes y que en esas condiciones no debería presentarse a la reelección como presidenta del Parlamento Europeo -cuya votación se celebra precisamente este martes- y cree que la maltesa "está condicionada por el PP español", el cual, dijo, "tampoco respeta las reglas de la democracia".

Mientras se resuelve todo, Comín no podrá sentarse en el Parlamento Europeo. El martes echa a andar la décima legislatura y lo hace de acuerdo a unas reglas ya establecidas. Llegará el momento precisamente de Roberta Metsola, que no parece tener rival para seguir liderando la Eurocámara, aunque de acuerdo a las normas no escritas lo hará solo durante los próximos dos años y medio. Para designar al presidente o presidenta del Parlamento, los eurodiputados llevan a cabo una votación secreta que tiene lugar en la primera sesión plenaria tras las elecciones, es decir, la de esta semana.

Las candidaturas a la presidencia del Parlamento solamente pueden ser presentadas por un grupo político o por la vigésima parte de los miembros, es decir, unos 36 eurodiputados. El candidato que obtenga la mayoría absoluta de los votos emitidos obtiene el cargo. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta tras tres rondas de votación, los dos candidatos más votados compiten en una votación final en la que el más votado es declarado nuevo presidente del Parlamento Europeo. Inmediatamente después de la votación, los eurodiputados elegirán a los 14 vicepresidentes y a los cinco cuestores. España contará durante los próximos cinco años con un total de 61 eurodiputados (de 720).